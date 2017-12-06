Саакашвили объявлено подозрение в рамках дела по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Генеральной прокуратурой задержали по месту жительства в Киеве экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Как сообщил пресс-центр СБУ, М.Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

"Правоохранители, в присутствии адвоката Саакашвили, объявили ему о подозрении в совершении преступления", - сообщил пресс-центр.

Планируется его допрос следователями.

Правоохранители подозревают бизнесмена Курченко в финансировании команды Саакашвили, - Герасимов

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявляет о наличии у правоохранителей подозрений в финансировании команды бывшего Президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили владельцем "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергеем Курченко.

Об этом он заявил на заседании парламента, передают Українські Новини.

"Обыски, которые сегодня с утра проходят, связаны с тем, что есть обоснованные подозрения о том, что команда Саакашвили финансировалась представителями команды Януковича, в частности Курченко", - сказал он.

Он призвал депутатов проголосовать за приглашение председателей правоохранительных органов в зал парламента для их заслушивания в том числе по этому вопросу.