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Саакашвили объявлено подозрение в рамках дела по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности - СБУ
10:46 05.12.2017 |
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Генеральной прокуратурой задержали по месту жительства в Киеве экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.
Как сообщил пресс-центр СБУ, М.Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).
"Правоохранители, в присутствии адвоката Саакашвили, объявили ему о подозрении в совершении преступления", - сообщил пресс-центр.
Планируется его допрос следователями.
Правоохранители подозревают бизнесмена Курченко в финансировании команды Саакашвили, - Герасимов
Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявляет о наличии у правоохранителей подозрений в финансировании команды бывшего Президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили владельцем "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергеем Курченко.
Об этом он заявил на заседании парламента, передают Українські Новини.
"Обыски, которые сегодня с утра проходят, связаны с тем, что есть обоснованные подозрения о том, что команда Саакашвили финансировалась представителями команды Януковича, в частности Курченко", - сказал он.
Он призвал депутатов проголосовать за приглашение председателей правоохранительных органов в зал парламента для их заслушивания в том числе по этому вопросу.
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