Минфин назначил на 5 и 12 декабря внеплановое размещении валютных ОВГЗ

Министерство финансов Украины объявило о проведении 5 и 12 декабря внеплановых аукционов по размещению валютных облигаций внутреннего госзайма, в том числе 5 декабря будут предложены полуторалетние облигации в евро, которые в последний раз выставлялись в конце октября 2016 года и были проданы под 4% на срок два года.

Согласно обновленному графику проведения первичных аукционов, в этот вторник Минфин также вновь выставит долларовые ОВГЗ с возможностью досрочного погашения, которые он неожиданно предложил в минувший вторник и смог привлечь $575,1 млн под 3,85% годовых.

Помимо этого, на следующий вторник, 12 декабря, назначен аукцион по размещению годичных валютных бумаг, а 19 декабря, как и было запланировано первоначально. Пройдет аукцион по продаже двухлетних валютных облигаций.

Как сообщалось, в ходе последнего планового аукциона по размещению долларовых ОВГЗ, 21 ноября 2017 года, Минфин разместил двухлетние бумаги на $87,59 млн под 5,4% годовых. По сравнению с предыдущим размещением месяцем ранее ставка осталась прежней, тогда как объем размещения снизился почти вдвое.

Комментируя успешные внеплановые аукционы в конце ноября, в Нацбанке объяснили их излишками валютной ликвидности у банков, которые превышали $4 млрд.

Замглавы НБУ Олег Чурий тогда указал, что во второй половине декабря Минфину предстоит ролловер по ранее выпущенным валютным ОВГЗ. "Вполне возможно, что Минфину удастся еще привлечь (валютные средства - ИФ)", - сказал замглавы НБУ.