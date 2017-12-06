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Минфин назначил на 5 и 12 декабря внеплановое размещении валютных ОВГЗ
10:01 05.12.2017 |
Министерство финансов Украины объявило о проведении 5 и 12 декабря внеплановых аукционов по размещению валютных облигаций внутреннего госзайма, в том числе 5 декабря будут предложены полуторалетние облигации в евро, которые в последний раз выставлялись в конце октября 2016 года и были проданы под 4% на срок два года.
Согласно обновленному графику проведения первичных аукционов, в этот вторник Минфин также вновь выставит долларовые ОВГЗ с возможностью досрочного погашения, которые он неожиданно предложил в минувший вторник и смог привлечь $575,1 млн под 3,85% годовых.
Помимо этого, на следующий вторник, 12 декабря, назначен аукцион по размещению годичных валютных бумаг, а 19 декабря, как и было запланировано первоначально. Пройдет аукцион по продаже двухлетних валютных облигаций.Как сообщалось, в ходе последнего планового аукциона по размещению долларовых ОВГЗ, 21 ноября 2017 года, Минфин разместил двухлетние бумаги на $87,59 млн под 5,4% годовых. По сравнению с предыдущим размещением месяцем ранее ставка осталась прежней, тогда как объем размещения снизился почти вдвое.
Комментируя успешные внеплановые аукционы в конце ноября, в Нацбанке объяснили их излишками валютной ликвидности у банков, которые превышали $4 млрд.
Замглавы НБУ Олег Чурий тогда указал, что во второй половине декабря Минфину предстоит ролловер по ранее выпущенным валютным ОВГЗ. "Вполне возможно, что Минфину удастся еще привлечь (валютные средства - ИФ)", - сказал замглавы НБУ.
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