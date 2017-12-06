Российские снайперы пытаются остановить ползучее наступление ВСУ

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Несмотря на резкое ухудшение погоды, в зоне противостояния на Донбассе ситуация остается крайне напряженной. С одной стороны, наши подразделения пытаются улучшить свои позиции на нескольких направлениях, с другой - "взорвался" луганский фронт.

Последнее обычно связывают с приходом к власти нового руководителя, но такое объяснение не выдерживает никакой критики, так как вооруженные формирования в обеих "молодых республиках" давно выведены из подчинения коллаборантов и управляются напрямую из Новочеркасска через кадровых российских офицеров, которые массово находятся во всех звеньях управления.

Недаром тот же Захарченко безуспешно пытается создать некие формирования, командование которых завязано было бы только на него. Так, в начале октября в Донецке с помпой было объявлено о создании "Приазовского казачьего войска". Руководителем был назначен бывший "депутат Народного совета ДНР" Сергей Гращенко, известный в казачьих кругах активист и на 100% человек другого известного во всем СНГ лидера Союза казаков Области Войска Донского Николая Козицына. Правда, никаких деталей о численности и прочем приведено не было, что наводит на разные размышления.

Интересно, что с другой стороны тот же бывший глава ЛНР в 2015-2016 гг. с помощью своих московских кураторов приложил максимум усилий, чтобы уничтожить независимые от него казачьи формирования, выбив большинство популярных полевых командиров.

Возвращаясь к ситуации на фронте, стоит обратить внимание на южное направление, где вдали от глаз ОБСЕ продолжается обострение как вблизи Мариуполя, так в направлении Докучаевска. Хотя напрямую об этом та же пресс-служба штаба АТО не говорит, однако об этом свидетельствуют наши потери. Так, 3 декабря во время вражеского минометного обстрела вблизи Широкино погиб военнослужащий. По состоянию на вечер 4 декабря ни фамилия, ни подразделение пока неизвестно, но вероятно, что боец из морской пехоты.

В этой же сводке фигурирует и другой боец, который "получил боевую травму во время вражеского обстрела из автоматического гранатомета" в районе Водяного.

О боях в районе Докучаевска сообщают только "СМИ" оккупационной донецкой администрации. Так, за 4 декабря ими отмечен обстрел города "со стороны н. п. Новотроицкое", в результате которого якобы поврежден жилой дом. Да еще местные жители в социальных сетях пишут о резком усилении вражеской артиллерии в Старобешевском и Тельмановском (после деоккупации - Бойковском) районах.

Еще одной крайне опасной для наших военных является тенденция резкого увеличения количества погибших от снайперского огня. Начиная с 1 ноября от пулевых ранений, характерных для снайперов, погибли как минимум семь наших военнослужащих. Восьмой - 46-летний Юрий Рудик - умер в госпитале Днепра от пулевого ранения в голову, полученного 18 ноября. Практически все они погибли на достаточно узком участке фронта, что позволяет говорить о том, что действует группа российских высокопрофессиональных снайперов с новейшим оружием.

По словам военных, доходит до того, что на один опорный пункт приходится по две-три снайперские пары, которые работают почти круглосуточно. Отмечается не только их высокая огневая подготовка, но и изобретательность в применении различных тактических уловок. Например, в районе Авдеевки в качестве "наживки" они используют местного снайпера с СВД, сами "работая" из крупнокалиберных винтовок.

По всей видимости, таким образом российское командование пытается поднять боевой дух своего "воинства" и в то же время немного сбавить темпы "улучшения позиций", которые резко возросли после появления на линии соприкосновения частей Десантно-штурмовых войск.

В то же время вполне очевидно, что ни о каком продвижении или наступлении речь не идет и идти не может, так как нынешнее улучшение позиций не решает никаких серьезных стратегических задач и только крайне ограниченно решает тактические задачи.

В любом случае в ближайшие дни стоит ждать усиления боевой активности боевиков, причем "горячие точки" с большой долей вероятности - это Светлодарская дуга и окрестности Горловки.

И яркое подтверждение этому вечерняя сводка пресс-службы штаба АТО от 5 декабря, согласно которой на Светлодарской дуге отражена попытка проникновения за линию фронта диверсионной группы противника. Причем в руки наших бойцов попало двое раненных (об их состоянии не сообщается) и труп боевика. Надеемся, что позже мы увидим фото и видеодоказательства. В любом случае это только начало противостояния на этом участке фронта.