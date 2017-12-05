С чем Порошенко вступает в избирательную кампанию

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Выступление Петра Порошенко на форуме объединенных общин можно считать своеобразной программой предвыборного года, которая должна заработать аккурат перед выборами.

В выступлении президента Петра Порошенко на II Всеукраинском форуме объединенных общин "Инициативы, изменяющие жизнь" можно выделить четыре главные темы, на которых глава государства сделал особый акцент - повышение минимальной зарплаты, бюджетная децентрализация, создание рынка земли и формирование Службы финансовых расследований. Все выглядит так, что именно эти темы станут генеральными направлениями работы власти в последнем перед выборами году.

"Покращення" через год

Первый пункт этого списка - самый простой и самый понятный рядовому избирателю. По словам Порошенко, после анализа выполнения госбюджета на 2017 г. (в котором, кстати, минимальная зарплата скачкообразно выросла до 3200 грн после 1600 грн в 2016-м) правительство должно одобрить решение о еще одном скачкообразном повышении - в 2018 г. до 4100 грн.

Такое решение, как отметил глава государства, должно быть одобрено Кабмином "по итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет" через полгода или три квартала. То есть, скорее всего, минималка вырастет осенью 2018 г., чтобы к весенним президентским выборам не забылся эффект от "покращення".

К тому же рост минимальной зарплаты - базовой цифры в налогообложении - позволит увеличить поступления в бюджет и Пенсионный фонд, что, соответственно, позволит непосредственно перед выборами устроить "покращення" для одной из важнейших частей электората - украинских пенсионеров, каковых на сегодняшний день около трети от всех избирателей. Еще одним выгодополучателем повышения минималки станут низкооплачиваемые бюджетники, которые вместе с пенсионерами создадут достаточно мощный электоральный пласт.

Таким образом, повышение зарплат и пенсий станет главной фишкой предвыборной повестки дня власти на предвыборный период, что, впрочем, ничуть не инновационно, но вполне эффективно.

Земельный вопрос

Еще одно направление, которому уделил особое внимание президент, - создание рынка земли, а проще говоря, отмены моратория на продажу земель сельхозназначения. И тут все далеко не так радужно, как в истории с повышением минимальной зарплаты. Вопрос отмены моратория на продажу сельхозземель уже давно стал совершенно иррациональной страшилкой, к несчастью, весьма эффективной. К этому приложили свою руку и нынешние парламентские оппозиционеры-популисты, в частности Юлия Тимошенко. Последняя бойко отреагировала и на последнее заявление Порошенко о необходимости запустить рынок земли с 2019 г., устроив на согласительном совете в парламенте что-то вроде истерики с криками о том, что президент решил прибрать к рукам весь драгоценный украинский чернозем. В ультимативной форме Юлия Владимировна потребовала продолжить мораторий сразу на пять лет. А учитывая, что истерика на тему земельного моратория среди украинских политиков - штука заразная, отстоять идею запуска рынка земли и провести через парламент соответствующие законопроекты будет крайне непросто.

Что же касается предвыборных перспектив запуска украинского рынка сельхозземли, то делается это в первую очередь не на украинского избирателя, перепуганного популистическими прогнозами земельного Армагеддона, а для западных партнеров Украины и в первую очередь для Международного валютного фонда, одним из требований которого к Украине как раз и есть снятие моратория. Нет, и среди украинских избирателей достаточно тех, кто понимает иррациональный характер страха вокруг отмены моратория и необходимость запуска рынка земли, и поддержка этих людей тоже будет нужна Порошенко, однако таких избирателей слишком мало, чтобы земельный вопрос стал частью предвыборной программы. А вот поддержка МВФ в частности и Запада вообще может оказаться очень полезной, а галочка напротив пункта "рынок земли" в торгах с Фондом будет очень кстати.

Так что, если президент и Кабмин смогут преодолеть сопротивление популистов, к 2019 г. Украина сделает серьезные шаги к нормализации ситуации с сельхозземлей.

Альтернатива НАБУ и противовес МВД

Еще один немаловажный вопрос, о котором в последнее время говорит президент, - запуск в Украине еще одного правоохранительного органа. Речь идет о Службе финансовых расследований, в компетенции которой будет расследование финансовых преступлений - конвертационные центры, налоговые махинации и тому подобное. Соответственно, СФР перетянет на себя часть полномочий, которые распределены сегодня между МВД, СБУ, НАЗК, НАБУ и прокуратурой. Добавьте сюда еще не созданное, но "пребывающее уже на подходе", Государственное бюро расследований.

Новый орган, специализирующийся на финансовых преступлениях, может оказаться весьма кстати, поскольку при правильном подходе к делу может стать, во-первых, неким противовесом НАБУ, на которое слишком большое влияние имеют оппозиционные к президенту парламентские "антикоррупционеры", а во-вторых, Министерству внутренних дел, которое возглавляет слишком уж самостоятельный "фронтовик" Арсен Аваков. СФР может помочь сбалансировать неустойчивую сейчас систему правоохранительных органов, которую уже давно лихорадит от конфликта ГПУ с НАБУ, и конфликт этот имеет явную тенденцию к обострению. Плюс СФР не будет перебегать дорогу СБУ, за которой останется прерогатива расследований за статьей "финансирование терроризма".

Полезность децентрализации

Последней по значимости в программном перечне президента стоит децентрализация. Ее суть не слишком понятна обывателю, и потому польза не очевидна. Тем не менее при правильно проведенной работе, в том числе и информационной, результат децентрализации может иметь немалое значение в контексте приближающихся выборов.

Собственно, Петр Алексеевич уже начал говорить о том, что реальные последствия децентрализации - это перетекание денег из госбюджета в местные. Дескать, местные бюджеты благодаря децентрализации выросли аж в шесть-восемь раз. Теперь нужно не только рассказать об этом, но и сделать так, чтобы избиратель увидел, на что потрачены эти деньги. Так что, скорее всего, в следующем году власть будет прилагать максимум усилий, чтобы в регионах реально ощущались улучшения местной инфраструктуры. Речь идет в первую очередь о ремонте дорог, обустройстве парков, скверов, школ, детсадов и т.д. И от того, сколько задекларированных денег в местных бюджетах преобразуются в реальные объекты, и будет зависеть избирательный эффект от децентрализации.

Как бы там ни было, у власти есть еще год, чтобы реализовать все задумки и воплотить все свои начинания, и именно будущий год покажет, насколько оптимистичным может оказаться для власти год выборов.