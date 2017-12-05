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Чужие игры: Почему оппозиционеры не верят Саакашвили и Рабиновичу
21:12 04.12.2017 |
Ни один из лидеров оппозиции лично не поддержал воскресный "марш за импичмент". Вяло реагируют и на блокаду NewsOne. Активизировались только в понедельник. Причина - в нежелании участвовать в чужих играх.
Несмотря на потуги Саакашвили и его соратников, среди которых - и это причудливый поворот судьбы - оказались пророссийские Евгений Мураев и Вадим Рабинович, на своем телеканале обеспечивали картинку "маршу Михо", мобилизовать партийный ресурс серьезных игроков, а не карманные маргинальные проекты, так и не удалось. Почему же Тимошенко, Садовой, Тягнибок и Левочкин не верят в искренность намерений Саакашвили?
В нашей политике не принято кому-то доверять. Это давняя традиция, подкрепленная многими примерами - от "Каневской четверки", которую политологи считают удачной попыткой нейтрализации опасного на то время для Кучмы социалиста Мороза, до отказа "ударовцев" Кличко в 2012-м договариваться с "Батькивщиной" и "Свободой" о разделе мажоритарных округов для увеличения присутствия оппозиции в парламенте. Поэтому сегодня тема объединения оппозиции даже не поднимается. Совместное участие в акциях допускается, но, как видим, пока это не распространяется на "марш" Саакашвили и его "майдан" под Радой.
"Сидения" под ВР Егора Соболева и Семена Семенченко - отдельная страница, их давно подозревают в сотрудничестве с "приватовцами" Игоря Коломойского, поэтому глава "Самопомочи" Андрей Садовый избегает прямой поддержки этих двух. Да и от Саакашвили он держится на расстоянии. Опять же - если бы полностью доверял, то сегодня мы бы видели "марш за импичмент" и во Львове.
Подобное недоверие падает тенью и на соратников Михо. То, что для подавляющего большинства украинцев остается таинственным, для представителей политического класса известно. К примеру, осенью 2014-го года, когда депутаты партии "Воля" откололись от "Самопомочи", Егор Соболев говорил: "Огромной ошибкой было взять в партию и в создание люстрационного законодательства Юрия Деревянко. Это очень талантливый мошенник, за которым стоит огромная группировка по выкачиванию денег налогоплательщиков". Деревянко требовал опровергнуть обвинения в мошенничестве. Сейчас оба депутатыа снова оказались вместе на баррикадах. Таковы метаморфозы украинской политики.
Видимо, не слишком доверяют оппозиционеры и другому соратнику Саакашвили Сергею Лещенко. Предположим, что Юлия Тимошенко не забыла его разоблачительных публикаций относительно попыток создать "ширку" с Януковичем. А еще была книга Лещенко "Американская сага Павла Лазаренко", в которой немало неприятных для Тимошенко сюжетов. Да и деятельность этого депутата в нынешней Раде может настораживать оппозиционных лидеров. Лещенко много говорит о коррупции во власти, клеймит отдельных ее деятелей, даже из окружения президента, но существует мнение, что на самом деле господин Лещенко делает это не самостоятельно. Или его используют в темную, чтобы обвиняемые в коррупции становились более переговороспособными.
Подобная ситуация и с каналом NewsOne, заблокированным "братчиками" Корчинского. По крайней мере, их идентифицировали среди ребят в балаклавах. Против давления на телеканал высказались все, кто хотел. Однако нельзя не подметить, что это скорее сделано из выгоды для себя и своих политических сил, а не из-за искренности. Во-первых, к Рабиновичу и Мураеву бегают депутаты из всех фракций, продолжают бегать и во время блокировки. Тут как про бабу, которая верила в Бога, и на всякий случай молилась сатане. Во-вторых, блокирование офиса телеканала произошло не сразу после скандального заявления Мураева о "государственном перевороте" в 2014-м, а в день "марша за импичмент", который NewsOne транслировал вживую. Это не могло не подпитать подозрений, что мешки и проволока вокруг здания телеканала - пиар, возможно, оплаченный самими владельцами медиа. Учитывая имидж провокаторов, который давно закрепился за "Братством", подобная версия выглядит достаточно реалистичной.
В-третьих, Рабиновича после того, как он начал атаковать Левочкина и "Оппоблок", а в регионах вообще раскалывать фракции "оппоблоковцев", заподозрили во взаимовыгодном сотрудничестве с властью. С одной стороны такие спикеры, как Саакашвили или Надежда Савченко отбирают протестный электорат у Тимошенко, Садового, "газовиков". Что, мол, не выгодно властям. С другой, хозяева NewsOne делают это из-за собственной выгоды, потому что сами имеют виды на 2019-й год. Поэтому на них смотрят еще и как на конкурентов.
Таким образом, для украинских политиков, которые привыкли жить в системе координат "в политике нет друзей, есть лишь временные интересы", Саакашвили никогда не станет близким. Хоть и будет он кричать на каждом шагу про барыг и водить Киевом свои хороводы, посчитают, что он играет под чью-то дудку. Потому что у нас все "чьи-то" - за каждым стоит какой-то олигарх. По крайней мере, в этом убеждены сами политики, и в этом они убеждают избирателей.
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