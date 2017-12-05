НБУ сократил с 40% до 0% объем обязательных резервов банков на корсчете на начало каждого дня

Национальный банк (НБУ) сократил с 40% до 0% объем обязательных резервов, который банки должны удерживать на корреспондентском счете в центральном банке ежедневно на начало операционного дня.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы банка, передают Українські Новини.

Соответствующие изменения утверждены решением правления НБУ №752-рш от 23 ноября 2017 года и вступают в силу с 25 декабря 2017 года.

По мнению НБУ, данное решение позволит банкам оперативно распоряжаться дополнительными ликвидными средствами и будет способствовать более активному развитию межбанковского денежно-кредитного рынка Украины.

Сообщается, что сейчас на начало каждого дня банки должны держать на корсчете в НБУ 40% от суммы средств, подлежащей обязательному резервированию и хранению в период удержания.

Согласно решению правления НБУ, этот показатель будет снижен до 0%.

В результате отменяется норма о разрешенном количестве случаев несоблюдения банками ежедневных остатков обязательных резервов на корсчете в течение трех подряд периодов удержания.

Отмечается, что период удержания обязательных резервов остался с 11 числа текущего и до 10 числа следующего месяца.

НБУ заявляет, что в дальнейшем банки при выполнении требований обязательных резервов будут обязаны соблюдать установленный норматив обязательного резервирования только в среднем за соответствующий период удержания.

В частности, нормативы обязательного резервирования не изменились и составляют 6,5 - для депозитов юридических и физических лиц в национальной и иностранной валютах по требованию, а также средств на текущих счетах и 3,0 - для срочных депозитов юридических и физических лиц в национальной и иностранных валютах.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября текущего года НБУ сообщил о планах введения новых требований к ликвидности банков в 2018-2019 годах.