Реванш Корнета: Кого еще из окружения Плотницкого бросят в подвал

В "ЛНР" готовят аресты "депутатов ЛНР", которые поддержали Плотницкого и отметились неправильной позицией во время переворота.

Чистки анонсировал "первый заместитель генпрокурора ЛНР" Сергей Горенко: "С этим сейчас мы разбираемся, ряд депутатов всплывают. В отношении них будут представления о лишении их депутатской неприкосновенности, и в рамках расследования уголовного дела и материалов проверки будет принято законное обоснованное решение по этим депутатам, если их причастность к противоправным деяниям будет подтверждена".

Он спрогнозировал, что расследование закончится за день-два, максимум три.

"Сейчас имеются материалы доследственной проверки, и как они будут собраны в полном объеме перед возбуждением уголовного дела, и их (депутатов) вина будет доказана, будет направлено письмо в Народный Совет", - рассказал Горенко.

Сам заместитель прокурора во время переворота вовремя переметнулся на сторону "силовиков" и теперь не без оснований рассчитывает занять вакантную должность "прокурора ЛНР". Фамилии "депутатов" Горенко не называет, но можно предположить о ком идет речь.

В первую очередь, арест может коснуться Виталия Морозова - одного из "активистов" Плотницкого в противостоянии с Корнетом. На "открытом заседании Народного совета" он обвинил Корнета в том, что тот сделал из "МВД" питомник фашизма. Именно Морозов озвучил, что подчиненный Корнета - "начальник отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков" Дмитрий Захарченко - пытал подозреваемых. А в конце ноября, в момент острой фазы противостояния в Луганске, Морозов обвинил Корнета в том, что тот "на основании своих личных амбиций, каких-то желаний вооружил сотрудников внутренних дел, перекрыл улицы, объявил боевую тревогу. В течение почти недели сотрудники внутренних дел выполняли личную прихоть министра. Они не выполняли свои прямые обязанности, а занимались охраной министерства внутренних дел и лично министра внутренних дел". И требовал от Корнета исполнения "законного решения суда", подразумевавшее отставку "министра". Интересно, что это заявление Морозова уже удалено с сайта "ГТРК".

В ответ в Сеть была вброшена информация об участии Морозова в изнасилованиях и грабежах в Брянке, и, что самое страшное, обвинения в работе на Украину, т.к. он является племянником первого министра обороны Украины Константина Морозова, (в связи с чем сменил фамилию Морозова на Иванов).

Вторым кандидатом на "люстрацию", может стать Владимир Санкин. Это он озвучил обвинения в адрес "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета в захвате чужого дома в Луганске. И именно с этого заявления и началась активная фаза противостояния между Плотницким и Корнетом, ознаменовавшаяся "выселением" Корнета с отжатого дома и закончившаяся уже "выселением" Плотницкого из "ЛНР".

Можно так же выделить целую группу "поддержки" Плотницкого во время его войны с Корнетом. Над ними также уже висит "дамоклов меч". Условно опальных можно поделить на 2 группы: "главы администраций" и "депутаты".

Первую группу ожидаемо ждут серьезные "чистки", т.к. Пасечнику необходимо сформировать свою команду в регионах. В первую очередь это коснется Романа Корентника - и.о. Лутугинской районной администрации, Натальи Пятковой - "главы администрации" Алчевска, Виталия Михайлова - "главы администрации" Перевальского района "ЛНР", Геннадия Карцева - "градоначальника" Кировска, а также Анатолия Андриенко - "главы" Антрацита и Антрацитовского района. Примечательно, что против Адриенко уже открыто уголовное дело и ведется следствие. Другие же успели поддержать нового "главу" и получили отсрочку.

От депутатской группы первыми могут "пойти в расход" непотопляемый Олег Акимов - глава профсоюзов "ЛНР", Юрий Юров - главный редактор газеты "21 век", Николай Запорожцев - глава "исполкома "ОД Мир Луганщины" и Олег Коваль "депутат ЛНР". Отмечу, что первые двое уже успели заверить в своей лояльности Пасечника. Запорожцев имеет крепкие позиции и большие "старые заслуги", а вот Олег Коваль вполне может стать "козлом отпущения".

Как бы там не было, но без чисток "авгиевых конюшен" Плотницкого в "ЛНР" не обойдется. А методы работы Пасечника, в бытности главы "МГБ" всем хорошо известны...