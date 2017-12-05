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НБУ напоминает банкам о выходном дне 25 декабря
13:30 04.12.2017 |
Национальный банк напоминает банкам, что 25 декабря установлен государственный выходной.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Понедельник, 25 Декабрь 2017 - нерабочий день банковской системы Украины.
Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада Украины приняла закон, который определил 25 декабря праздничным и выходным днем в Украине.
Закон вступил в силу 2 декабря этого года, после его официального обнародования.
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