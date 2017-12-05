Родченкова просили подменить допинг-пробу украинской биатлонистки

Российские власти требовали от Григория Родченкова подменить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко. Об этом бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил в интервью The New York Times в субботу, 2 декабря.

По словам Родченкова, с просьбой о подмене допинг-пробы украинки на соревнованиях в Москве незадолго до Олимпиады в Сочи к нему обратился бывший замминистра спорта России Юрий Нагорных. Информатор WADA отметил, что отказался это сделать: "Я не мог так поступить с невинной спортсменкой. За время работы я менял немало положительных допинг-проб на чистые, но не наоборот".

Угроза для российских биатлонисток

Родченков отметил, что Семеренко и другие украинские биатлонистки представляли наиболее серьезную угрозу для российской эстафетной команды во время Олимпийских игр в Сочи.

В итоге Вита Семеренко завоевала олимпийское золото в эстафете. Российские спортсменки заняли второе место, однако позже они были лишены этой награды после перепроверки допинг-проб.

Невиновные спортсмены выступят под нейтральным флагом?

Информатор WADA также рассказал в интервью об участии в подмене допинг-проб на Олимпийских играх в Сочи нынешнего главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова. Так, личный автомобиль Кравцова якобы использовался для перевозки чистых допинг-проб.

Григорий Родченков отметил, что невиновных российских спортсменов не должны отстранять от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. По его мнению, "чистых" атлетов нужно допустить до Игр, но не под флагом России.

Ожидается, что решение о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм в 2018 году будет принято на заседании исполнительного комитета МОК 5 декабря.