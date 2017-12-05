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Родченкова просили подменить допинг-пробу украинской биатлонистки
08:09 04.12.2017 |
Российские власти требовали от Григория Родченкова подменить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко. Об этом бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил в интервью The New York Times в субботу, 2 декабря.
По словам Родченкова, с просьбой о подмене допинг-пробы украинки на соревнованиях в Москве незадолго до Олимпиады в Сочи к нему обратился бывший замминистра спорта России Юрий Нагорных. Информатор WADA отметил, что отказался это сделать: "Я не мог так поступить с невинной спортсменкой. За время работы я менял немало положительных допинг-проб на чистые, но не наоборот".
Угроза для российских биатлонисток
Родченков отметил, что Семеренко и другие украинские биатлонистки представляли наиболее серьезную угрозу для российской эстафетной команды во время Олимпийских игр в Сочи.
В итоге Вита Семеренко завоевала олимпийское золото в эстафете. Российские спортсменки заняли второе место, однако позже они были лишены этой награды после перепроверки допинг-проб.
Невиновные спортсмены выступят под нейтральным флагом?
Информатор WADA также рассказал в интервью об участии в подмене допинг-проб на Олимпийских играх в Сочи нынешнего главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова. Так, личный автомобиль Кравцова якобы использовался для перевозки чистых допинг-проб.
Григорий Родченков отметил, что невиновных российских спортсменов не должны отстранять от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. По его мнению, "чистых" атлетов нужно допустить до Игр, но не под флагом России.
Ожидается, что решение о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм в 2018 году будет принято на заседании исполнительного комитета МОК 5 декабря.
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