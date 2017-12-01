Москитный флот: Почему Украина не принимает американские катера

Андрій Коваленко / Depo.ua

Еще в начале года СМИ активно цитировали первого заместителя командующего ВМС Андрея Тарасова, который говорил об усилении украинского флота американскими списанными катерами типа Island, которые были приняты на баланс береговой охраны США еще в начале 90-х. Американцы должны были передать эти катера нам бесплатно после учений "Си-Бриз". Правда, если разобраться в термине "бесплатно", то под ним подразумевалось исключительно отсутствие платы за два катера, которые передавались с комплектом запчастей. Но их доставку в Украину из американских портов наша сторона должна была оплатить. К тому же, каждый катер может иметь 16 членов экипажа, которых также должны были научить американцы - за деньги.

Учения прошли, завершается 2017-й год, а катеров в Украине до сих пор нет. И это несмотря на то, что их появление очень вписывается в концепцию Минобороны с развитием флота и ставкой на так называемый "москитный флот" - совокупность быстроходных и маневренных малых боевых кораблей, например, торпедных, сторожевых, ракетных. Согласно этой концепции, до 2020-го года на воду должны быть спущены до 30 кораблей и катеров, была также обновлена программа "Корвет". "Кузница на Рыбацкой" активно "штампует" боевые катера "Гюрза-М". К 2020-му году таких катеров должно быть 18, на воду уже спущены 6. Но американские корабли почему-то к нам не плывут.

Что удивительного в этой истории

Во время международной конференции по морской безопасности в Киеве президент Jamestown Foundation (США) Глен Ховард напомнил Украине о катерах.

"Военно-Морские Силы должны действовать более активно, чтобы получить ресурсы, которые необходимы для москитного флота", - сказал Ховард. И добавил, что с июля текущего года катера класса Islands, предназначенные для ВМС Украины, находятся в портах Соединенных Штатов, и задача Украины - оплатить их доставку в страну. "Они не будут долго ждать, пока Украина их возьмет и примет, они не будут там оставаться вечно, поэтому важно, чтобы Украина оплатила доставку катеров, чтобы они оказались в Украине".

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко ранее говорил, что Украина будет даже покупать "списанные" корабли. Что касается 34 метровых Islands с 24-мм пушкой и двумя пулеметами на каждом, цена вопроса доставки в Украину и обучения команды обойдется по разным данным в $7 млн. По крайней мере, такие цифры назывались в СМИ. Стоимость одного катера "Гюрза-М" с 30-мм пушкой и ПТРК "Барьер", 6-ю членами экипажа и возможностью размещения десантной группы 6-8 человек, називалась в размере 140 млн гривен (более $5 млн).

Сами же катера схожи по своему функционалу. Как "Гюрза-М", так и Islands нужны флоту для патрулирования прибрежной морской зоны и возможных операций в Черном море, в частности, для возврата контроля и защиты Одесского газового месторождения и др.

Нужны ли нам американцы

Понятно, что предложенные американские корабли довольно старые. В будущем можно будет столкнуться с проблемой, которую испытывает большинство нынешних украинских кораблей, включительно с фрегатом "Гетман Сагайдачный". Им понадобится модернизация, корпуса будут страдать от коррозии и прочее. За деньги, которые могут быть потрачены на доставку кораблей, примерно за год можно построить новый "Гюрза-М".

Впрочем, от этой истории Украина может проиграть. А именно, в отношениях с нашими союзниками, которые с 2014-го года потратили около $600 млн на помощь нашей армии и собираются тратить деньги и в дальнейшем, строя центр ВМС в Очакове и планируя $350 млн помощи в следующем году.

Учитывая нынешнее состояние нашего флота, отказываться от таких "подарков" очень странно. Передача катеров может тормозиться, в частности, из-за желания сосредоточиться именно на производстве отечественных катеров. Что тоже логично.