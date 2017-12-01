Еврокомиссия не выделит Украине 3-й транш макрофинансовой помощи €600 млн

Европейская комиссия не перечислит третий транш макрофинансовой помощи Украине в размере EUR600 млн в рамках утвержденной в 2015 году программы, однако готова предоставить предложения по новой программе после экономической оценки и состояния реформ в стране.

Согласно обнародованному в пятницу на сайте Еврокомиссии сообщению, Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС, однако четыре обязательства, связанные с третьим и окончательным траншем программы в настоящее время остаются невыполненными.

"На этом фоне Комиссия не может выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед, завершить меры, которые были выполнены в рамках текущей программы", - говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечается, Европейская комиссия готова рассмотреть вопрос о дальнейшей макрофинансовой помощи Украине при условии активизации реформ.

"Комиссия готова оценить важность дальнейших программ макрофинансовой помощи, и если сочтет это оправданным, готова предоставить предложения по новой программе в начале 2018 года. Нужно провести экономическую оценку, в том числе необходимости во внешнем финансировании", - подчеркнули в Еврокомиссии,

При этом в ЕК добавили, что решающее значение будут иметь усиление импульса реформ со стороны Украины и противодействие внутреннему давлению, целью которого является отмена политики проведения важных реформ.

В заявлении также отмечается, что любое предложение будет подлежать одобрению Европейским парламентом и Советом ЕС в соответствии с нормативной законодательной практикой.

Как сообщалось, Украина получила два транша на общую сумму EUR1,2 млрд из предусмотренных EUR1,8 млрд макрофинансовой помощи (MFA). Срок текущей программы завершается в начале января 2018 года.

Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС. Среди них - важные меры по повышению прозрачности управления государственными финансами; запуск судебной и административной реформ; продвижение текущих реформ в энергетических секторах, улучшение бизнес-среды, упрочение систем социальной защиты.

Вместе с тем Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ, проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.