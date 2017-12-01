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Порошенко подписал закон, ограничивающий давление силовиков на бизнес
14:01 01.12.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее парламентом закон "О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования", который называют закон "маски-шоу стоп!".
"Как сразу же в нашей среде? Очень просто: о запрете маски-шоу. Мы тогда использовали с вами тогда такую терминологию и мы с вами это (разработали и приняли закон - ИФ) сделали. И я хотел бы сегодня в вашем присутствии в этот торжественный момент подписать этот исторический документ", - сказал П.Порошенко на диалоге бизнеса и власти в пятницу в Киеве и подписал закон.
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Закон будет работать, если суды не позволят двояко трактовать нововведения, и будут отказывать в принятии в качестве доказательств вещей и документов, изъятых без адвоката.
Как сообщалось, 16 ноября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон "О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" (№7275) с технико-юридическими правками. "За" указанный законопроект, инициированный правительством, проголосовало 312 народных депутатов в ходе парламентского заседания в четверг.
Как отметил в ходе обсуждения глава комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности (фракция "Батькивщина") Андрей Кожемякин, законопроект определяет видеофиксацию неотъемлемой частью проведения обысков. Парламентский комитет рекомендовал принять законопроект за основу.
"Пока мы принимаем этот закон, в стране происходят 15 обысков. Ежедневно проходит 250 обысков бизнеса, а в этом году эта цифра достигает уже 100 тысяч", - отметил министр юстиции Павел Петренко.
Согласно тексту законопроекта, обнародованному на парламентском сайте, документ предусматривает право заявителя получить выдержку из Единого реестра досудебных расследований (ЕДРД) относительно его заявления или сообщения о криминальном правонарушении, а также устанавливает обязанность следователя, прокурора предоставить такую выдержку через 24 часа с момента внесения ведомостей о правонарушении.
"Внедряется правило, которое работает во многих европейских странах: если в ходе обыска не допустили адвоката, все найденные материалы не могут быть использованы как доказательства", - отметил в ходе обсуждения законопроекта народный депутат Юрий Одарченко.
Законопроект также предусматривает введение обязательной видеофиксации обысков и рассмотрения ходатайств следственным судьей, кроме решения вопроса о проведения негласных следственных действий.
"При этом видеозапись, обеспеченная следователем, прокурором является неотъемлемым дополнением к протоколу обыска. Вместе с тем предусмотрено право стороны защиты самостоятельно осуществлять видеофиксацию обыска", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Соответствующие правки в Криминальный процессуальный кодекс дополняют перечень оснований для закрытия уголовного производства в случае наличия неотмененного постановления следователя, прокурора о закрытии уголовного производства в отношении того же действия.
"Сегодня мы убираем этот беспредел, когда правоохранительные органы вынимают из архивов "скелеты из шкафов" и начинают снова по кругу пускать эту информацию, по которой уже есть решение суда о закрытии. Мы этим законом им не дадим такой возможности", - сказал А.Кожемякин.
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"Как компенсировать на первых парах - это наша общая задача. Мы с этим справимся... Потери первого года введения налога, я надеюсь, мы с вами можем ориентироваться на 1 января 2019 года, составят по разным оценкам от 20 до 23 млрд гривен", - сказал глава государства.
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