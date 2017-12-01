Путь к НАТО: Какие изменения ожидают Службу внешней разведки

Руслан Рудомський / Depo.ua

Президент Украины Петр Порошенко в последнее время предпринял ряд шагов, направленных на оптимизацию работы Службы внешней разведки.

Нельзя не заметить, как этой осенью президент Украины Петр Порошенко уделяет Службе внешней разведки Украины (СВРУ) немалое внимание: в течение относительно короткого промежутка времени им был издан ряд указов как кадрового, так и организационного характера.

В частности, 17 октября он уволил Игоря Разинкова с должности первого заместителя председателя СВРУ, 20 ноября уволил Владимира Синькевича с должности заместителя председателя СВРУ. А перед этим, 13 сентября, президент своим указом назначил председателем Службы внешней разведки Егора Божко, который с июня 2015-го года исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

Кроме этого, 7 октября Порошенко ввел в действие решение СНБО "О Концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине", тем самым поручив правительству совместно с СБУ, Главным управлением разведки МО, Службой внешней разведки, Управлением государственной охраны, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, разработать и в трехмесячный срок утвердить план реализации этой концепции и обеспечить его выполнение.

О последнем своем решении он напомнил также 30 ноября на торжествах по случаю 26-й годовщины Службы внешней разведки, уточнив задачи непосредственно для СВРУ.

"Хочу поручить до конца декабря подать мне концепцию оптимизации Службы внешней разведки Украины в соответствии со стандартами Североатлантического альянса", - заявил Порошенко.

Собственно, такой интерес верховного главнокомандующего и вообще главы государства к главному разведывательному органу страны вполне понятен и оправдан, ведь количество терактов, которые происходят в последнее время на улицах Украины, в том числе и против самих разведчиков, просто на голову не налазит.

Поэтому давайте попробуем выяснить: что такое Служба внешней разведки Украины и что именно ее ждет после оптимизации к стандартам НАТО.

Из официальных источников известно, что Служба внешней разведки Украины была создана в далеком уже 2004-м году для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, а также для участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, для обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом.

Пожалуй, много кто до сих пор думает, что разведчик - это агент, внедренный в зарубежные властные структуры, который похищает секреты условного врага и с помощью разного рода шифров передает их на Родину. Возможно, такие разведчики также до сих пор существуют, но в наше время разведчик - это скорее аналитик, способный собрать и систематизировать информацию, важную для безопасности и развития своего государства, не пересекая его границ и, что самое главное, не нарушая законов других стран.

Причем практиковать это начали еще во времена СССР. Историки советских спецслужб пишут, что именно на подразделение, которое занималось получением разведданных и вербовкой иностранных граждан на территории Союза, приходилась львиная доля информационного результата всей разведывательной структуры.

Хотя, вполне естественно, что рядовые граждане про этот орган почти ничего не знают, ведь если бы было доподлинно известно все о деятельности СВР, то потерялся бы смысл ее существования.

Конечно, как и любая другая разведка мира, украинская разведка имеет сотрудников и за рубежом - специалистов с дипломатическим статусом в стране пребывания, которые собирают и анализируют информацию из открытых источников, общаются с местными специалистами тех или иных отраслей, где государство имеет свой интерес, и передают собранные данные в штаб. Но все же главную работу выполняют офицеры, работающие на территории Украины.

Рутина современного разведчика - просмотр прессы, встречи за кофе (или за чем покрепче) с менеджерами и бизнесменами, дипломатами и журналистами, подготовка сухих аналитических записок, которые, пройдя через кабинеты высшего руководства спецслужбы, ложатся на стол руководителей государства.

Для Службы внешней разведки Украины характерным является то, что она не определяет самостоятельно направлений своей работы. Соответствующие задачи, согласно законодательству, перед ней ставят президент и возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). СВРУ выполняет их и предоставляет результаты органам власти, а последние уже принимают или корректируют в соответствии с ними свои решения и действия.

В интернете можно найти свидетельства, что во времена президентства Януковича в украинских спецслужбах наблюдалась тенденция, когда, например, на формальное задание, которое нужно было выполнить "до завтра", давался формальный результат, который устраивал "заказчика", в то время как на самом деле ситуация была иной.

Все это вылезло Украине боком весной 2014-го года и последствия этого систематического развала разведывательных спецслужб мы пожинаем до сих пор. Поэтому реформирование СВРУ по достаточно высоким НАТОвским стандартам и повышенное внимание к этому процессу президента страны выглядят вполне логичными.

Тем более, что Североатлантический альянс сам недавно провел реформу своей разведки. В ответ на изменение угроз, вызванное поведением России и ростом терроризма и нестабильностью на востоке, члены альянса решили фундаментально пересмотреть подходы НАТО к организации и анализу разведывательной деятельности и информации. Следствием этого стало создание в начале этого года нового подразделения под названием "Объединенный отдел разведки и безопасности" (JISD). Это подразделение состоит из двух частей: разведки (с объединенными направлениями гражданской и военной разведки) и безопасности (Офис безопасности НАТО).

Проще говоря, было реорганизовано работу 270 человек из разных стран и с разными культурами труда в один рабочий механизм. Ведь раньше разведки стран НАТО "органично" развивались годами без какого-либо общего генерального плана. И хоть это "наследие" является достаточно богатым ресурсом, однако совместное планирование и координация всей деятельности были сложным заданием, с которым альянс, судя по всему, успешно справился.

Если верить отчету первого в истории НАТО помощника Генерального секретаря по разведке и безопасности Арндта Фрайтага фон Лорингхофена, то уже во время первого года работы "Объединенного отдела разведки и безопасности" совместный разведывательный продукт альянса вырос на 25% по сравнению с прошлым годом.

В НАТО понимают, что грань между гражданским и военным, между войной и миром все больше размывается. Все это делает жизненно необходимой лучшую интеграцию гражданской и военной разведки в единую эффективную структуру, способную обеспечить Североатлантический совет и Военный комитет НАТО целостной разведывательной картиной. А так как для Украины эти вызовы также на времени, то ориентация ее разведки на стандарты НАТО является не прихотью отдельно взятого чиновника, а требованием времени.

Вместе с тем Украине не только есть у кого и чему поучиться. Украине также есть чем самой научить. Ведь в течение последних лет украинская разведка, хоть и вынужденно, имела возможность получать такой опыт, которого по понятным причинам были лишены большинство стран-членов НАТО. Поэтому интеграция Службы внешней разведки Украины в разведывательные структуры НАТО должна стать взаимовыгодным симбиозом. Особенно на фоне неадекватного поведения общих врагов.