Головокружение от безнаказанности. Спасет ли Госдеп рядового Сытника

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Война украинских антикоррупционеров друг с другом приобретает все более парадоксальные формы.

Не обладающее правом законодательной инициативы НАБУ, похоже, не придумало ничего лучше, чем выбивать нужные ей законные полномочия путем демонстративного нарушения законов.

Последней яркой страницей в противостоянии Бюро с другими правоохранителями стало задержание Службой безопасности Украины агента НАБУ под прикрытием при попытке спровоцировать на получение взятки первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову.

В Украине еще не забыли, сколько шуму наделала "агент НАБУ Катя", которая, представляясь сотрудником фирмы из ОАЭ, подвела под следствие и лишение неприкосновенности нардепов Бориса Розенблата и Максима Полякова. И хотя судебная перспектива уголовных производств в отношении этих депутатов сомнительна, относительно успешный прием провокации взятки с использованием внедренного агента НАБУ продолжило использовать и впредь.

Однако второй раз войти в одну и ту же реку агентам НАБУ не удалось, и при попытке спровоцировать Пимахову дать взятку агенты СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием, инкриминировав тому статью 370 Уголовного кодекса "Провокация взятки", предусматривающую лишение свободы аж до семи лет. За задержанием последовал обыск в НАБУ, целью которого стала команда, готовившая и спецоперацию с "агентом Катей", и внедрение в миграционную службу.

Сама Пимахова со временем раскрыла детали "спецоперации": в доверие к ней через близких родственников втирался человек, выдававший себя за представителя арабского инвестиционного фонда, и очень настойчиво предлагал вознаграждение за "решение вопросов" по легализации иностранцев в Украине. Увидев подозрительную настойчивость "арабского инвестора", Пимахова, как честный госслужащий, обратилась в СБУ, которая и раскрыла спецагента НАБУ. Как видим, почерк почти идентичный истории с "агентом Катей".

В НАБУ, правда, рассказали несколько иную версию событий. По информации Бюро, их агент якобы несколько месяцев вел Пимахову, и именно она требовала от него взятку, а не наоборот. А СБУ знала о спецоперации, потому что НАБУ не имеет права на "автономную прослушку" и вынуждено использовать оборудование СБУ для этого. Все произошедшее в Бюро считают "спланированной диверсией", за которой стоят СБУ и ГПУ. Последних НАБУ обвиняет едва ли не в похищении людей, дескать, семь сотрудников, которые документировали операцию с Пимаховой, исчезли и не выходят на связь.

Как видим, можно говорить о полномасштабной политической войне между НАБУ и САП - с одной стороны и СБУ и ГПУ - с другой со взаимными обвинениями, задержаниями и обысками. И хотя глава НАБУ Артем Сытник достаточно быстро попытался смягчить характер противостояния, заявив, что генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что никто из сотрудников НАБУ не будет задержан, сопроводив все это выражением надежды на сотрудничество силовых структур, говорить о том, что конфликт исчерпан, нельзя - слишком уж долго он тянется и слишком много интересов в нем пересекаются. И если у "старых" силовиков в войне против НАБУ есть заметно большая ресурсная и политическая опора, то НАБУ пользуется определенной общественной поддержкой и, что особенно немаловажно, явной поддержкой США.

Ранее мы уже писали, что глава НАБУ Артем Сытник осознанно или не очень, но пытается стать украинским Джоном Эдгаром Гувером - таким себе серым кардиналом украинской политики, имеющим огромное влияние и компромат на любого государственного деятеля. И для реализации этого амбициозного плана Сытнику нужно не слишком много: во-первых, политическая неприкосновенность, которая у него есть как минимум до тех пор, пока не решится намертво зависший в парламенте вопрос с аудитором НАБУ, и, во-вторых, более широкие юридические полномочия, в частности, право на самостоятельное ведение негласных следственных действий (слежка, прослушка и т.д.) и право на провокацию взятки, на чем, собственно, в истории с миграционной службой Сытник и прогорел.

Собственно, Артем Сергеевич вопрос права на прослушку лоббирует уже достаточно давно, да и история с Пимаховой стала для него очередным поводом напомнить об этом. И в этом лоббизме ему активно помогают не только его политические друзья из группы парламентских "антикоррупционеров", но и посольство США в Украине. Причем заокеанская поддержка - это главный козырь Сытника, позволяющий ему чувствовать себя достаточно уверенно и безнаказанно, несмотря на регулярные проколы в работе.

Не нужно лишний раз напоминать, что ни одно крупное антикоррупционное дело пока не закончилось обвинительным судебным вердиктом. Более того, большинство этих дел имеют очень сомнительную перспективу. Дело экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко безнадежно зависло уже давно, дело главы ГФС Романа Насирова разваливается в суде прямо сейчас, в упоминавшемся уже деле Розенблата есть много вопросов с законностью прослушки и той же провокацией взятки, теперь вот анекдотическая история с Пимаховой.

Конечно, у Сытника достаточно аргументов, чтобы оправдаться. Это и отсутствие права на прослушку, и наличие статьи, запрещающей провокацию взятки, и отсутствие специальных антикоррупционных судов и так далее. Однако, похоже, могучая поддержка в лице Госдепа вызвала у Артема Сергеевича что-то вроде головокружения от безнаказанности. Возможно, его претензии относительно расширения полномочий и оправданы, но тем не менее это не дает НАБУ права нарушать закон, какими бы благими намерениями Бюро не руководствовалось. А так получается абсурдная ситуация - ведомство Сытника демонстративно нарушает закон о запрете провокации взяткой, чтобы добиться отмены этого закона. Подобная логика как-то не слишком вяжется с принципом верховенства права.

Да и в Госдепе, наверное, уже устали наблюдать за проколами Сытника, ведь помимо не слишком успешных антикоррупционных расследований глава НАБУ попадает в другие неприятные истории. Как, например, всплывшие недавно записи разговоров Сытника с журналисткой, где он раскрывает тайну следствия и зачитывает записи скрытой прослушки.

Так что Сытнику, возможно, не стоит слишком полагаться на прикрытие "вашингтонского обкома", ведь у последнего есть все основания в нем разочароваться и захотеть заменить на кого-то более эффективного. Делать этого в ближайшее время, разумеется, никто не будет, да и с юридическим механизмом отставки директора НАБУ есть сложности, но кредит доверия у Сытника явно не бесконечный.