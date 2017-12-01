Снайперы и диверсанты. Как гибриды готовятся к Рождественскому перемирию

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Резкий всплеск боевой активности на Донбассе на прошлой неделе сменяется тягучей войной "малых групп".

Об этом свидетельствуют официальные сводки с фронта последних дней. Причем примечательно, что по вполне объяснимым причинам информация идет с некоторой задержкой. Так, только вчера пресс-центра штаба АТО рассказал о пораженном еще 28-го числа в районе Золотого (Луганская область) вражеской противотанковой ракетой армейского грузовика. Пресс-офицер приводит свидетельства военнослужащих, по словам которых, ракета "попала в кузов и взрыв произошел за блиндажом". Тем не менее, двое бойцов получили контузии.

Вскользь упоминается что это "второй случай за неделю". Немного дополним скупую официальную информацию - ранее в этом же районе был поражен еще один грузовик, причем водитель был тяжело ранен. Все это вместе взятое позволяет говорить о том, что на этом направлении действует подготовленная группа диверсантов, задачей которых является дестабилизация обстановки на прифронтовой территории.

Именно с этой целью противник продолжает активно минировать прифронтовые дороги, причем преимущественно на приморском направлении, где особого выбора, как и где ехать нет - дорог, как правило, одна - две. Так, не так давно неподалеку от Тарамчука (Марьинский район, под Еленовкой) на противотанковой мине подорвалась инженерная машина ИМР-2 одной из механизированных бригад (трое бойцов получили травмы и контузии).

Большой проблемой для Донбасса по-прежнему остаются минные поля, которые летом 2014 г. выставлялись практически хаотично, причем всеми, кто имел доступ. В итоге подрывы стабильно продолжаются по обе стороны противостояния - причем гибнут не только комбатанты, но и гражданские. Увы, как говорят саперы, год войны стоит пять лет разминирования и подрывы на растяжках и минах гарантированы на этой территории долгие и долгие годы после окончания конфликта.

Не совсем ясна природа резкого увеличения потерь выведенных на "ноль" десантников - кроме типичного для ДШВ пренебрежения средствами персональной защиты, по всей видимости, подтверждаются данные источников "с той стороны", которые говорят о прибытии группы снайперов, которые ранее воевали в Сирии в составе российской группировки.

Так, 28 ноября от пули снайпера под Авдеевкой погиб десантник из состава 25-й бригады Виктор Маслов - уроженец Черниговщины.

В целом же можно говорить, что "горячие точки" на Донбассе по-прежнему остаются неизменными - Авдеевская "промка", фильтровальная станция, Светлодарская дуга, северные пригороды Горловки, а также Бахмутка (в том числе Крымское, Золотое и Трехизбенка).

Причем война тут понемногу переходит в темное время суток (тем более, что сейчас темнеет уже с 5 часов вечера), используются довольно мощные 122-мм орудия. Так, вечером 29 ноября и в ночь на 30 ноября камера мониторинговой миссии на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала множество разрывов снарядов и взрывы неопределенного происхождения. В отчете говорится, что в районе ДФС было зафиксировано около 50 снарядов и 15 взрывов "неопределенного происхождения - все в 0,5-1 км к югу".

При этом оккупационные власти продолжают нагнетать ситуацию, обвиняя наших военных во всех мыслимых грехах. Снова отличился выпускник Донецкого военно-политического училища имени генерала Епишева "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, который заявил, что "Штаб 28 отдельной механизированной бригады по приказу командующего ОТГ "Донецк" Вишневского прорабатывает вопрос по сокращению межпозиционного пространства между ВСУ и подразделениями ВС ДНР в районе сел Викторовка и Старомарьевка путем захвата этих населенных пунктов в серой зоне".

Даже невооруженным взглядом видно, что это "сообщение" направлено на запугивание местных жителей, так как никаких оснований под ним нет. Начиная с того, что в составе группировки нет ОТУ "Донецк" и заканчивая тем, что Старомарьевка находится на другом берегу Кальмиуса и для того, чтобы ее освободить украинской армии надо будет провести целую войсковую операцию с форсированием реки. Что явно не входит в наши планы в ближайшее время.

Таким образом, можно говорить, что ситуация на Донбассе, несмотря на относительно небольшое количество обстрелов, имеет тенденцию к обострению. Однако, учитывая время года, серьезным препятствием может стать резкое ухудшение погодных условий. А там смотри подоспеет и "рождественское перемирие". В общем все идет по плану и реально военного решения проблемы оккупированных территорий пока нет. Но надеемся, что это пока...