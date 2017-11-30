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Профицит платежного баланса Украины в октябре уменьшился в 4,1 раза к сентябрю
19:57 30.11.2017 |
Платежный баланс Украины в октябре 2017 года сведен с профицитом $155 млн, что в 4,1 раза меньше, чем в сентябре ($637 млн), соответствующие предварительные данные обнародованы на официальном веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) в четверг.
По данным центробанка, дефицит текущего счета в октябре по сравнению с сентябрем сократился в 2,2 раза - до $408 млн из-за существенного уменьшения выплат по счету первичных доходов и дальнейшего роста переводов.
В целом с начала 2017 года дефицит текущего счета вырос до $3,275 млрд с $2,979 млрд в январе-октябре 2016 года.
Чистые поступления по финансовому счету в октябре снизились в 2,7 раза по сравнению с сентябрем - до $563 млн.
При этом поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) упало до $65 млн со $180 млн в сентябре (в октябре-2016 - до $24 млн).
В целом за 10 месяцев 2017 года чистый приток ПИИ в Украину оценен в $2,072 млрд, что на 1,077 млрд меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года.
Кроме того, за этот период чистые поступления по финансовому счету возросли до $5,338 млрд с $3,853 млрд по сравнению с 10 месяцами прошлого года.
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