Профицит платежного баланса Украины в октябре уменьшился в 4,1 раза к сентябрю

Платежный баланс Украины в октябре 2017 года сведен с профицитом $155 млн, что в 4,1 раза меньше, чем в сентябре ($637 млн), соответствующие предварительные данные обнародованы на официальном веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) в четверг.

По данным центробанка, дефицит текущего счета в октябре по сравнению с сентябрем сократился в 2,2 раза - до $408 млн из-за существенного уменьшения выплат по счету первичных доходов и дальнейшего роста переводов.

В целом с начала 2017 года дефицит текущего счета вырос до $3,275 млрд с $2,979 млрд в январе-октябре 2016 года.

Чистые поступления по финансовому счету в октябре снизились в 2,7 раза по сравнению с сентябрем - до $563 млн.

При этом поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) упало до $65 млн со $180 млн в сентябре (в октябре-2016 - до $24 млн).

В целом за 10 месяцев 2017 года чистый приток ПИИ в Украину оценен в $2,072 млрд, что на 1,077 млрд меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года.

Кроме того, за этот период чистые поступления по финансовому счету возросли до $5,338 млрд с $3,853 млрд по сравнению с 10 месяцами прошлого года.