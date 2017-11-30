Луценко считает обоснованным подозрение задержанному агенту НАБУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает обоснованным подозрение в совершении провокационных действий и дачи взятки со стороны задержанного накануне агента Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Считаю обоснованным подозрение, подготовленное вчера задержанному агенту НАБУ относительно провокации взятки и дачи взятки", - сказал Ю.Луценко на брифинге в четверг в Киеве.





Генпрокурор также отметил, что считает аморальными и незаконными действия агентов НАБУ, которые пытались спровоцировать чиновницу Государственной миграционной службы Украины на незаконные действия.

"Думаю что никто бы не хотел, чтобы в нашей стране агенты месяцами пробовали выдавить через водку, секс или наркотики или другими методами те или иные слова от любого", - уточнил он.

Ю.Луценко. также рассказал, что во время консультации с руководителями НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) они пришли к пониманию того, что подобные действия в дальнейшем недопустимы.

Как сообщалось, в Государственной миграционной службе Украины (ГМСУ) ранее сообщили о задержании агента НАБУ при попытке дачи взятки первой замглавы ГМСУ Дине Пимаховой. "В течение нескольких месяцев агент НАБУ, сын бывшего народного депутата от Партии Регионов Юрия Боярского, выполняя незаконные указания отдельных руководителей НАБУ, неоднократно пытался спровоцировать Д.Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решений по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности", - заявили в ведомстве.

По информации ГМСУ, Д.Пимахова обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку, после чего правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной группы. "В результате при попытке передать первую часть взятки в размере $15 тыс агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ. Преступные действия агента НАБУ по провоцированию подкупа должностного лица подпадают под ответственность, предусмотренную ст.370 Уголовного кодекса - "провокация подкупа", - заявили в ведомстве.

В НАБУ заявили, что никогда не провоцировали ни одного из чиновников ГМСУ на взятку, а Генпрокуратура и СБУ "незаконно вмешались" в их спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГМСУ, задержав 29 ноября их детектива, работавшего под прикрытием. По убеждению НАБУ, на самом деле имеет место "спланированная диверсия" в отношении сотрудников Бюро и САП, реализованная СБУ и санкционированная генпрокурором.

В Бюро опровергают информацию, опубликованную на сайте ГМСУ вечером 29 ноября о том, что "агент НАБУ" якобы в течение нескольких месяцев неоднократно предлагал первому заместителю ГМСУ "крупные суммы взяток". В НАБУ также отмечают, что с начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано множество других фактов незаконной деятельности организованной преступной группировки в составе действующих и бывших сотрудников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ.