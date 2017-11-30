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Новый Верховный Суд избрал главой Данишевскую
14:31 30.11.2017 |
Новый Верховный Суд избрал Валентину Данишевскую председателем суда.
За ее кандидатуру проголосовали 67 из 111 судей на пленуме, передают Українські Новини.
Данишевская избрана главой суда сроком на 4 года.
Она является также судьей Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда.
До этого работала председателем благотворительной организации "Центр коммерческого права", имела право на занятие адвокатской деятельностью.
Также около 10 лет работала судьей Арбитражного суда.
Выборы главы суда проходили путем тайного голосования
Как сообщали Українські Новини, новый Верховный Суд намерен начать работу 15 декабря.
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