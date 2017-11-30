Просто кончилась справка. Зачем Саакашвили собрался взорвать Украину через три дня

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

На 3 декабря Саакашвили готовит в Киеве и областных центрах сразу три акции: блокирование органов власти, «марши возмущенных» и «народный импичмент».

Михеил Саакашвили исполнен апокалиптических предчувствий. По крайней мере, насчет своей личной судьбы. 29 ноября он заявил, выступая перед своими сторонниками, что в ближайшие дни может быть арестован. По его словам, такое указание дал президент Украины Петр Порошенко генпрокурору Юрию Луценко.

"Сегодня стало известно, что Порошенко окончательно перешел красную линию и приказал меня арестовать якобы за попытку государственного переворота. И это распоряжение он дал Луценко. И они до 3 декабря собираются меня арестовать, нейтрализовать, чтобы убить мирный протест", - спрогнозировал Саакашвили. И призвал в случае его ареста в тот же день "блокировать областные государственные администрации, СБУ, ГПУ". Но это не отменяет "марша возмущенных" и "народного импичмента" (еще 12 ноября Саакашвили назначил эти акции на 3 декабря). "Я призываю людей 3 декабря прийти на марш. Это ваш марш, даже если Саакашвили будет задержан - все равно приходите", - сказал Саакашвили.

А утром 30 ноября он поделился на своей фейсбук-страничке новой информацией об уготованной ему судьбе: "Как мне стало известно, СБУ получила ухвалу суда на обыск моей квартиры по делу о государственном перевороте в Украине". Судя по всему, Саакашвили даже хочется быть задержанным. Он надеется, что это выведет людей на улицы, и не только в Киеве, а во всех областных центрах.

Правда, его сторонникам придется разрываться сразу на три акции. Во-первых, они должны будут блокировать здания облгосадминистраций, прокуратуры и СБУ. Во-вторых, они одновременно должны будут демонстрировать массовость на "маршах возмущенных" 3 ноября. И в-третьих, в тот же день им придется проводить "народный импичмент". Что это такое, рассказал сам Саакашвили. Нет, это не просто митинг с требованием импичмента и даже не сбор подписей за импичмент. Это именно голосование. "С производства в Киевской области выехал бус с нашими флаерами и бланками для голосования за недоверие Порошенко", - сообщил Саакашвили в фейсбуке еще 28 ноября.

Это очень напоминает фейковое голосование, которое проводилось три с половиной года назад в двух восточных областях и "по итогам" которого были объявлены ДНР и ЛНР. Любое фейковое голосование проводится не просто ради спектакля, а чтобы затем "подсчитать бюллетени" и "подвести итоги". И Саакашвили намерен сделать то же самое: "подсчитать бюллетени" - и провозгласить, что "народ объявил президенту импичмент". Для подавляющего большинства украинцев это будут, конечно же, пустые слова, но для некоторых группировок, в т.ч. хорошо организованных, это может стать сигналом к действию. Особенно когда вокруг штурмуются здания органов власти.

Тут, конечно, возникает вопрос: а почему, собственно, все приурочено к 3 декабря. Чтобы найти ответ, нужно "отмотать" историю на несколько месяцев назад. Вечером 10 сентября Саакашвили незаконно пересек границу Украины при силовой поддержке своих сторонников, а уже следующим утром его адвокаты сообщили, что он обратился в Государственную миграционную службу с просьбой предоставить ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Служба несколько раз отказывала Саакашвили, ссылаясь на отсутствие оснований для предоставления такого статуса. Но 7 ноября Саакашвили похвастался в фейсбуке: "Сегодня наконец получил от миграционной службы документ, удостоверяющий, что я нахожусь на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство". Он также опубликовал фотокопию документа, из которой видно, что справка выдана 31 октября и действительна до 1 декабря 2017 г.

Как выяснилось, это справка об обращении за дополнительной защитой в Украине. Выдав эту справку, миграционная служба должна провести соответствующую проверку и установить, необходимо ли предоставлять заявителю статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Таким образом, 7 ноября Саакашвили уже знал, что у него срок легального пребывания в Украине - до 1 декабря. И что этот срок вряд ли будет продлен, потому что проверка миграционной службы, скорее всего, установит, что для предоставления Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, нет оснований. Поэтому уже 12 ноября он назначил на 3 декабря, т.е. на ближайшее воскресенье после 1 декабря, "народный импичмент" и занялся его организацией, включая и печать "бланков для голосования". Свое возможное задержание после 1 декабря (как лица, нелегально пребывающего на территории Украины) он собирается представить как арест за попытку государственного переворота. Более того, он сам напрашивается на такой арест, реально создавая против себя улики, свидетельствующие о подготовке им антиконституционных действий.

В общем, "благодаря" Саакашвили украинцам опять предстоит провести несколько дней в ожидании всеобщего апокалипсиса, который якобы организуют сторонники Саакашвили. Неважно, будут ли акции 3 декабря массовыми. Проблема в другом: какие еще сюрпризы заготовил Саакашвили на эту дату. И будут ли в этот день организованы кровавые жертвоприношения только ради того, чтобы разжечь в обществе ненависть к власти.