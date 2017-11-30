Перспектива наступления: Что даст ВСУ освобождение Доломитного

После того, как Вооруженные силы Украины "под шумок" переворота в "ЛНР" освободили села Травневое и Гладосово, в воздухе повис вопрос дальнейшего развития событий.

Вопрос так называемого "ползучего наступления" в течение последних двух лет стабильно набирает актуальности, однако если говорить о населенных пунктах, то кроме Луганского в прошлом году, а также Травневого и Гладосово на прошлой неделе ничего другого до сих пор освобождено не было.

Хотя, и мы об этом писали, есть весьма неплохие предпосылки для освобождения целого ряда населенных пунктов, среди которых даже такие крупные города, как Докучаевск, Горловка, целый каскад городов на Бахмутской трассе и даже отдельные районы Донецка. И хоть большинство из этих городов за Минскими соглашениями должны быть под контролем Киева, пока что реальных попыток вернуть их Вооруженные силы Украины не осуществляли.

Однако дерзкие действия ВСУ на Светлодарской дуге и на северной окраине Горловки изрядно напугали боевиков в самом городе. Они и раньше там довольно заметно суетились, опасаясь наступления ВСУ и обустраивая блок-посты и укрепления в черте города, а сейчас и вовсе Горловкой пошла мощная волна слухов как о том, что город готовятся сдавать украинской армии, так и о том, что ВСУ собираются брать его штурмом.

Собственно, в последней версии определенная логика есть, ведь сами по себе недавно освобожденные села Травневое и Гладосово, а также другие деревни данного района, которые могут быть освобождены в ближайшее время, не будут иметь особого смысла без дальнейшего продвижения вперед, на Горловку. Ведь установить свой контроль над ними ВСУ могли еще в прошлом году, но не делали этого, не в последнюю очередь из-за того, что без контроля Горловки их очень неудобно удерживать и оборонять.

Для примера: 30 ноября боевики "ДНР", которые находятся в районе населенного пункта Гольмовский (пригород Горловки), намеренно отключили недавно освобожденный населенный пункт Травневое от электроснабжения, в результате чего без света остались более 200 жителей села. И таких "неприятностей" еще будет очень много, если ВСУ остановятся на достигнутом.

Кстати, летом 2014-го года силы АТО уже осуществляли попытку освобождения Горловки и, что характерно, заходили именно с севера - со стороны Травневого. Тогда украинским войскам даже удалось дойти до середины города, но террористы пригрозили взорвать химический комбинат "Стирол," и наши бойцы получили команду оставить занятые позиции.

Но стоит понимать, что "Стирол"-2014 и "Стирол"-2017 - это совершенно разные заводы. С того времени было полностью остановлен выпуск аммиака и его производных: карбамида, селитры и КАС, а также полностью освобождено аммиакохранилище. Таким образом, все крупнотоннажное производство, включающее в себя синтез и переработку аммиака, было остановлено, и по состоянию на сегодня на предприятии нет запасов аммиака и других взрывоопасных веществ.

Ну а после того, как весной 2017-го предприятие было "национализировано" "властью" "ДНР", оно почти окончательно умерло. Для сравнения: до начала "русской весны" на "Стироле" работало 14 000 (четырнадцать тысяч) работников, а в начале августа 2017-го года Захарченко хвастался тем, что им удается на этом же заводе обеспечивать работой 500 (пятьсот) человек.

Таким образом, по состоянию на сегодня абсолютно ничего не мешает Вооруженным силам Украины начать силовой сценарий освобождения города от террористов. Ничего, кроме фактора "северного ветра" и "Минских соглашений". Собственно, эти два фактора - это единственное, что сдерживает ВСУ от наступления по всей линии фронта, но, как показывают события последних недель, могут быть и исключения.

В этом контексте очень важное значение будет иметь село Доломитное - последнее из официально "ничейных" сел в данном районе, которое после последних побед украинской армии оказалось зажатым между позициями ВСУ в Травневом и Новолуганском. Понятно, что при таких обстоятельствах долго его боевики удерживать не смогут, и при первой же возможности бойцы той же 54-й ОМБр, 24-го батальона "Айдар" начнут окапываться на южных окраинах села.

Особенность этого села в том, что оно расположено на возвышении и, по сути, является господствующей высотой в северном пригороде Горловки. Его высота составляет 243 метра над уровнем моря, тогда как соседние населенные пункты находятся заметно ниже: Травневое - 189 метров, Новолуганское - 205 метров, Гольмовский - 203 метра. Что касается самой Горловки, то перепады высот в черте города составляют 215 - 316 метров над уровнем моря.

Кроме этого, на юг от Доломитного находится стратегическая высота 281,9 метров над уровнем моря, не говоря уже о том, что именно из Доломитного начинается дорога, которая в обход Гольмовского ведет к центру Горловки - фактически в тыл боевикам. И, потеряв этот плацдарм, боевики вынуждены будут растягивать собственную линию обороны города и без того не слишком малочисленными силами.

Вместе с тем освобождение Доломитного и установление над ним контроля ВСУ будет иметь большое значение не только в контексте возможного дальнейшего наступления на Горловку, но и для огневого контроля Гольмовского, контролируя который, террористы могут влиять на энергообеспечение окрестных сел, в частности, уже упомянутого Травневого.

Короче говоря: с какой стороны не подойди, а освобождение от оккупантов Доломитного видится наиболее очевидным следующим шагом Вооруженных сил Украины в российско-украинской войне. И именно оттуда следует ожидать новостей на тему "ползучего наступления" в ближайшее время.