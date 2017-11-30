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ВВП Украины в III кв. вырос на 2,1% - Кубив
11:02 30.11.2017 |
ВВП Украины по итогам июля-сентября 2017 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
"В первом квартале ВВП вырос на 2,5%, во втором - на 2,3%, в третьем на 2,1% по сравнению с соответствующими кварталами 2016 года", - сказал он на конференции международного рейтингового агентства Fitch Ratings в Киеве в четверг.
С.Кубив также сообщил, что к концу 2017 года МЭРТ ожидает рост ВВП на 1,8%.
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