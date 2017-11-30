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Сводный бюджет в январе-октябре сведен с профицитом 31,2 млрд гривен, - НБУ
09:59 30.11.2017 |
Национальный банк констатирует выполнение сводного бюджета в январе-октябре с профицитом в размере 31,232 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные регулятора, передают Українські Новини.
Доходы сводного бюджета за отчетный период составили 824,189 млрд гривен, при этом налоговые поступления составили 666,390 млрд гривен, неналоговые - 124,500 млрд гривен.
Расходы сводного бюджета за январь-октябрь составили 792,927 млрд гривен.
Из них 218,710 млрд гривен направлено на социальную защиту и соцобеспечение, 135,502 млрд гривен - на образование, 141,708 млрд - на общегосударственные функции, 75,010 млрд - на здравоохранение.
При этом государственный бюджет за 10 месяцев также выполнен с профицитом в 31,2 млрд гривен.
Всего доходы госбюджета за отчетный период составили 647,468 млрд гривен, налоговые поступления составили - 506,371 млрд гривен, неналоговые поступления - 104,589 млрд гривен.
При этом расходы госбюджета составили 646,240 млрд гривен.
Госбюджет сведен с профицитом в 1,4 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, предельный размер дефицита госбюджета в 2017 заложен на уровне 77,647 млрд гривен.
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