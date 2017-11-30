Крупные закупки доллара вылились 29 ноября в новый курсовой скачок на межбанке

Совокупно с начала этой недели курс доллара на межбанке вырос уже на 21 копейку, а если прибавить сюда еще и курсовой рост с минувшего понедельника, то вообще выйдет 61.

Тем не менее финансисты пытаются сохранять спокойствие, давая простые объяснения происходящему. Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной выделил сразу четыре фактора, которые сплелись воедино:

1. окончание финансового месяца, что активизирует участников торгов и увеличивает объемы сделок;

2. высокий уровень гривневой ликвидности в системе, формирующий ресурс для спекулятивной раскачки курса;

3. повышенный спрос на валюту со стороны импортеров-энерготрейдеров и ритейлеров;

4. умеренное валютное предложение со стороны экспортеров, которые придерживают валюту, чтобы продать ее по более высокой цене

Если экспортеров поначалу поносили, называя отъявленными спекулянтами, то теперь все успокоились, и делают ставку на выдержку импортеров. Ждут, когда им надоест грести доллар по завышенным ценам и они начнут от него отказываться.

«Клиенты стали постепенно снимать заявки на покупку валюты - им дорого. Начинает формироваться отложенный спрос на доллар», - рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Да и в чем можно упрекать экспортеров, когда с продажами инвалюты на межбанке не может определиться целый Национальный банк. Казначеи как анекдот сегодня рассказывали историю его выхода на торги по наилучшему курсу: вышел - запросил у рынка курс (почем у него готовы приобрести доллар) - ушел с концами и больше не появлялся. Юморные банкиры сравнивали регулятора с мелким серым грызуном, который рискнул лишь на минутку выглянуть на торги.

Может быть котировки и не разогнали так высоко, если бы НБУ не давал рынку ложных надежд. Да и объем торговли точно был больше: он сократился со вчерашних $455,88 млн. до $352,80 млн.

Из числа наиболее активных продавцов доллара выделяли ПУМБ, ING Bank и Укргазбанк, а из покупателей - Укрэксимбанк, Альфа Банк и Креди Агриколь.

Вслед за межбанком 29 ноября подрастал и наличный рынок. Здесь максимальная цена доллара подскочила на 10 копеек, и закрепилась на 27,20 грн./$: ее поставили Индустриалбанк, Первый инвестиционный банк, Экспресс-Банк, Поликомбанк. Минимальный ценник держался на уровне 26,85 грн./$, и с ним работали единицы (Промфинбанк).

Курс продажи ниже 27,0 грн./$ на продаже населению держали в основном госбанки: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк (26,92-26,98 грн./$). Хотя неизвестно, продавали ли они доллар по факту на руки. При этом неожиданно дорого отдавал валюту Приватбанк, который поставил на продаже курс 27,15 грн./$.

Большинство же банковских предложений по реализации валюты украинцам находилось в рамках 27,0-27,10 грн./$: Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, Укрсоцбанк, Пиреус Банк, ПУМБ, ТАСкомбанк, ОТП Банк, УкрСиббанк, Universal Bank.

При этом выкуп валюты у населения проводился в широком диапазоне - 26,60-27,05 грн./$.

Целый день дорожала американская валюта на черном рынке. Менялы начинали день достаточно спокойно - в рамках 26,83-26,95 грн./$. Но как только межбанк открылся в рамках 26,99-27,0 грн./$, у них сдали нервы, и они стали поднимать свои ценники. Уже к полудню те достигли 26,91-27,01 грн./$, а после обеда быстро вышли на 26,96-27,07 грн./$. К уже к 17 часам расценки добрались к 26,96-27,09 грн./$.

На завтра все финансисты хором предсказали подорожание доллара, хотя и в разных масштабах.

Например, Олег Куринной надеется на торговлю в рамках 27,0-27,10 грн./$, а его коллеги сверху набрасывают еще 10 копеек.

«Думаю, старт торговли будет в широком диапазоне: или в рамках 27,10-27,15 грн./$ или 27,10-27,20 грн./$. После чего, если сохранится текущий спрос и не выйдет Нацбанк с валютной продажей, то мы можем увидеть дальнейшее подорожание валюты», - считает Юрий Гриненко.

«Можно констатировать уверенное пробитие 27,0 грн./$, поэтому ожидаем тестирования сопротивления в районе 27,20 грн./$», - дополнил его заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.