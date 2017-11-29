Рождество 25 декабря в Украине стало нерабочим днем – Порошенко подписал закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон о выходном дне в Украине 25 декабря и отмене выходного дня 2 мая.

"Закон подписан… 29.11.17 Возвращен с подписью от президента", - говорится в разделе о состоянии прохождения данного закона на сайте Верховной Рады Украины в среду днем.

Как сообщалось, 16 ноября народные депутаты внесли в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины Рождество 25 декабря и исключили из этого перечня выходной день 2 мая.

17 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий высказал надежду, что закон о выходном дне на Рождество 25 декабря будет подписан и вступит в силу до этой даты в текущем году. "Я надеюсь, что этот закон будет подписан еще до 25 декабря президентом Украины, и все, кто отмечает Рождество 25 декабря, будут иметь возможность праздновать его уже в выходной день", - сказал спикер парламента в интервью телеканалу "Рада".

21 ноября А.Парубий подписал данный закон и он был направлен на подпись президенту.

Рождество (7 января) по юлианскому календарю, принятому в православной и греко-католической церквях, является в Украине праздничным нерабочим днем.