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Продвижение и полуокружение. Почему гибриды в Горловке паникуют не зря
16:43 29.11.2017 |
С середины ноября, после того как прошла ротация наших подразделений на первой линии и сменилось командование, продолжилось "ползучее" наступление сразу на двух направлениях - в районе Крымского и на северных окраинах Горловки.
Если на Светлодарской дуге наши войска понесли серьезные потери в виде погибших и пленного (хотя результаты локальной операции не вполне очевидны и могут оказаться не совсем такими, как представляет это вражеская пропаганда), то ситуация под Горловкой по некоторым данным имеет тенденцию к улучшению.
С бескровным занятием бойцами штурмового батальона "Айдар" и мотопехотной бригады в ночь на 22 ноября поселков Гладосово и Травневое стратегическая ситуация для противника на этом направлении значительно осложнилась. Фактически пригород Горловки Гольмовский оказался в полуокружении. Хотя в целом позиции боевиков здесь достаточно устойчивы - непосредственно в поселке находятся три взводных опорных пункта с довольно серьезными фортификационными сооружениями, кроме того, нейтральная зона между Гладосово и Гольмовским щедро усеяно минами, что исключает возможность прямого штурма. Помимо этого, есть огромное минное поле (еще со времен боев 2014-2015 гг.) и со стороны Новолуганского.
Вполне очевидно, что эти преимущества противника прекрасно знает и наше командование, поэтому с большой долей вероятности было принято решение о продолжении полуокружения Гольмовского с другого направления, для того чтобы в итоге вынудить противника покинуть стратегически важную возвышенность.
Иначе сложно объяснить появившиеся буквально вчера сообщения о возможном продвижении наших войск западнее, в другом пригороде Горловки - Зайцево. Название этого поселка, по крайней мере, последние полтора года не сходит со страниц СМИ как арена ожесточенных боев. Тут сложилась достаточно парадоксальная ситуация для линии соприкосновения на Донбассе, где почти везде расстояние между позициями противоборствующих сторон составляет 500-1000 м. А в Зайцево фактически доходит до уличных боев: северная часть поселка находится под контролем боевиков, а южная - наша.
Вчера в социальных сетях со ссылкой на местных жителей появилось достаточно интересное сообщение о том, что украинский флаг появился над зданием местной школы (№15), которая была превращена боевиками в опорный пункт. Если эта информация соответствует действительности, то это может означать, что наши военные берут под контроль весь поселок. И это крайне неприятное для боевиков развитие событий.
Примечательно, что параллельно появляются сообщения о панике среди "гибридов" в Горловке, дескать, "город сдают укропам". Как видим, сдача Горловки - это, конечно, преувеличение, но определенные основания для подобных переживаний у горловских оккупантов все же есть.
Похоже, что на фоне "мятежа" в Луганске и прибытия свежих частей наше командование, очевидно. прощупывает оборону противника на предмет наличия слабых мест, с тем чтобы относительно безболезненно укрепить свое положение на различных участках противостояния.
То, что это будет непросто, показывает резкое увеличение количества потерь наших военнослужащих. Так, за ноябрь, по неполным данным, погибло уже 13 бойцов, причем большая часть погибших - от снайперского огня. Таким образом, подтверждается информация о прибытии на фронт большой группы российских снайперов, вооруженных современными винтовками.
Какие методы противодействия применит наше командование, пока неясно, но такой уровень потерь при относительно небольшой интенсивности боевых действий (количество обстрелов, даже по официальным данным, в последние дни не превышает 15-20) является неприемлемым. Причем как в военном плане, так и в плане реакции гражданского общества.
Таким образом, можно говорить, что в ближайшее время мы можем узнать хорошие новости об изменении линии фронта, ну, или через пару-тройку недель после собственно самого "рывка".
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