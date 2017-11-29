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НБУ установил график работы банков на новогодние праздники
14:14 29.11.2017 |
Национальный банк установил график работы банков на новогодние праздники.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.
График выходных закреплен решением правления Национального банка от 28 ноября №759.
27 и 28 декабря система электронных платежей будет работать в режиме продленного банковского дня на 2 часа.
29 декабря с 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банками, подчиненными одному юрлицу, а также платежи, направленные в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы.
В этот день Национальный банк и органы Государственной казначейской службы Украины могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП, а банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.
1 и 8 января 2018 СЭП, система электронной почты Национального банка, депозитарий Национального банка, система СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украина "КредИнфо2", автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" не работают.
2 января 2018 банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года.
Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.
3 - 5 и 9 января 2018 СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.
С 29 декабря 2017 до 3 января 2018 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Национальным банком Украины 28 декабря 2017.
В период с 30 декабря 2017 до 8 января 2018 включительно банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.
Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада отменила выходной день 2 мая и сделала 25 декабря (Рождество Христово по григорианскому календарю) праздничным нерабочим днем.
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