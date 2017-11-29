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Обострение в АТО: Для чего Пасечник выжигает Луганщину
10:24 29.11.2017 |
После смены власти в оккупированном Луганске террористы "ЛНР" с удвоенным рвением бросились обстреливать украинские позиции вдоль линии разграничения.
Как только в минувшую пятницу стало известно об официальном смещении Игоря Плотницкого с должности главаря бандформирования "ЛНР" и замене его Леонидом Пасечником, как уже с понедельника так называемое Луганское направление в зоне АТО выбилось в явные лидеры по количеству провокаций и обстрелов мирных поселений вдоль линии разграничения и Вооруженных сил Украины.
В частности, в понедельник, 27 ноября, на Луганском направлении враг из минометов возле Лозового, Трехизбенки и Крымского выпустил всего около двух десятков мин. Кроме этого подступы к ряду населенных пунктов противник обстреливал из пехотного вооружения. В частности, из гранатометов различных типов - защитников Луганского, Лобачево, Лопаскино и Зайцево, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - защитников Малинового, Травневого, Желтого, Новоалександровки и Станицы Луганской.
На следующий день, во вторник, на Луганском направлении эпицентром вооруженных провокаций со стороны врага стала Светлодарская дуга. Обстреливая еще с утра подступы к оборонительным укреплениям украинских защитников из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП между населенными пунктами Зайцево и Гладосово, незаконные вооруженные формирования сорвали визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Травневом и Гладосово.
В то же время в этом районе враг также грубо нарушал Минские договоренности, выпустив 30 мин калибром 120-мм по нашим позициям возле Луганского и Лозового, а из вооружения БМП провоцировал защитников Светлодарска. Кроме того из противотанкового ракетного комплекса противник обстреливал подступы к Орехово, а из стрелкового оружия - к Счастью.
Если взглянуть на карту, то увидим довольно обширную географию обстрелов: от Станицы Луганской до Горловки.
При этом Пасечник и Ко, кроме всего прочего, решили применить "старую добрую" тактику мобилизации вокруг себя населения "республики" путем запугивания "страшными украми". Тактика эта стара, как "русский мир", и заключается в разворачивании пушек на линии разграничения на 180 градусов и обстрелах собственных городов и сел с последующим обвинением в этом украинской армии.
Так, в понедельник боевики обстреляли пригород Луганска, в результате чего ранения получил один из местных жителей.
Понятно, что эти вооруженные провокации со стороны пророссийских террористов направлены в первую очередь на дискредитацию подразделений ВСУ в глазах жителей "Л-ДНР", а также и мирового сообщества. Но если последнее за столько лет последовательной и неприкрытой лжи со стороны России вряд ли изменит свое мнение и начнет верить боевикам, то местные жители никогда не отличались способностью и желанием анализировать информацию и готовы поверить хоть черту лысому, лишь бы он говорил на русском языке. И пока это работает, их будут обстреливать свои же боевики.
Судя по всему, новое руководство "ЛНР", которое сходу обвинило своего предшественника Плотницкого в проукраинской политике, решило не только на словах, но и на деле заявить о своей показательно антиукраинской позиции.
Собственно, к Плотницкому можно относиться как угодно, но статистика - вещь упрямая: за время его "правления" интенсивность обстрелов на Луганском направлении почти всегда была меньше, чем на Донецком и Мариупольском. Конечно, это происходило не столько из-за любви Плотницкого к Украине, сколько из-за его чрезмерной занятости вопросами личного обогащения и борьбы за власть, но тем не менее.
Очевидно и другое: так, как было при Плотницком, больше не будет. Будет иначе. Как именно - пока трудно сказать, но иначе. Возможно Пасечник будет брать пример с Захарченко, и на Луганском направлении теперь постоянно будет так же горячо, как на Донецком и Мариупольском. Хотя нельзя исключать и вариант, по которому это - всего лишь "инаугурационный салют" нового главаря боевиков в честь самого себя, с целью утвердиться на новой должности, и вскоре все вернется на круги своя.
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