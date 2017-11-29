В Киеве запретили парковаться на 67 улицах

Депутаты Киевского городского совета на заседании определили 67 столичных улиц, где будет запрещено оставлять автомобили.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Решение поддержал 91 депутат.

"Запрет парковки на этих улицах поможет устранить пробки и предоставит правовое обоснование для эвакуации автомобилей безответственных водителей, а также стимулирует киевлян пересесть на общественный транспорт", - сказано в сообщении.

На этих 67 улицах установят дорожные знаки и будет нанесена дорожная разметка, чтобы водители видели, что там нельзя парковаться.

Согласно решению, парковка в Киеве запрещена на таких улицах:

ул. Михайловская

Львовская площадь

ул. Сечевых стрельцов

ул. Мельникова от ул. Глубочицкая до ул. Дорогожицкая

ул. Олены Телиги

просп. Степана Бандеры

просп. генерала Ватутина

Броварской просп.

ул. Гната Хоткевича

Харьковское шоссе

ул. Московская

ул. генерала Алмазова

ул. Михаила Грушевского

ул. Крещатик

ул. Бассейная

ул. Тараса Шевченко

ул. Саксаганского от ул. Паньковская до пл. Победы

ул. Жилянская от ул. Пестеля до ул. Ильи Эренбурга

ул. Антоновича от ул. Загородней до бульв. Дружбы Народов

ул. Большая Васильковская от бульв. Дружбы Народов до ул. Ивана Кудри и от ул. Крещатик до пл. Льва Толстого

просп. В. Лобановского

Чоколовский бульвар

ул. Вадима Гетьмана

ул. Александра Довженко

ул. Дегтяревская от ул. Победы до ул. Ивана Шевцова

ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского

ул. Даниила Щербаковского

просп. Академика Палладина (основная проезжая часть)

Кольцевая дорога

ул. Пушкинская от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезная

ул. Верхний Вал от ул. Кожемяцкая до ул. Межигорская

ул. Нижний Вал от ул. Межигорская до ул. Кожемяцкая

просп. Академика Палладина по четной стороне

просп. Голосеевский

просп. Академика Палладина (основная проезжая часть)

Вокзальная площадь

ул. Леонтовича с нечетной стороны

ул. Герцена

ул. Овруцкая от ул. Герцена до Подольского спуска

Подольский спуск

площадь Тараса Шевченко

ул. Стеценко от ул. Академика Палладина до ул. Академика Туполева

ул. Баггоутовская от ул. Пугачева до ул. Овруцкая

ул. Пугачева от ул. Мельникова до ул. Баггоутовская

ул. Кирилловская от ул. Вышгородская до Подольского спуска

ул. Вышгородская

ул. Набережно-Рыбальская

ул. Набережно-Крещатицкая

Набережное шоссе

Надднепрянское шоссе

бульв. дружбы Народов

ул. ул.Короленковская

ул. Народного ополчения по нечетной стороне от ул. Смелянская до Севастопольской площади

ул. Заднипровского

Севастопольская площадь

Дарницкая площадь

ул. Глубочицкая

ул. Межигорская

ул. Прорезная

ул. Ушинского от ул. Авиаконструктора Антонова до Чоколовского бульвара

Владимирский спуск

ул. Шелковичная

ул. Лютеранская

ул. Институтская

Крепостной переулок

ул. Костельная

ул. Петра Запорожца.