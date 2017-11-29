Финансовые новости
- |
- 29.11.17
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Смотрящий из ДНР для Пасечника. Кремль еще не похоронил Новороссию
21:31 28.11.2017 |
Назначение новым главой "МГБ ЛНР" человека из Донецка означает, что сценарий объединения "молодых республик" все еще актуален. По крайней мере, в виде плана "Б".
Главный выгодополучатель переворота в ЛНР Леонид Пасечник, который заменил на посту главаря "молодой республики" контуженного Игоря Плотницкого, во всю осваивается на новом месте. Короля, как известно, играет свита, и хотя Пасечник на оккупированном Россией куске Луганщины вовсе не король, его "свита" тоже о многом говорит.
В этом отношении показательно назначение на должность "главы Министерства государственной безопасности ЛНР" некоего Анатолия Антонова, который заменил на месте главного гэбиста "молодой республики" самого ушедшего на повышение Пасечника. По логике вертикальной организации власти, место нового "главы ЛНР" должен был бы занять человек, назначенный своим предшественником, но в оккупированном Луганске все состоялось несколько не так. СМИ тут же прознали, что новым главным гэбистом "республики" стал полный тезка "первого заместителя министра госбезопасности ДНР" Антонов Анатолий Андреевич. Совпадения в данном случае настолько маловероятны, что нет никаких сомнений в том, что это один и тот же человек.
Таким образом, главного "правоохранителя" Пасечнику командировали из дружественного Донецка. А учитывая роль донецких "зеленых человечков с белыми повязками" в ходе переворота и свержения Плотницкого, роль нового вождя ЛНР видится уже несколько по-другому и заставляет вспомнить об идее объединения ДНР и ЛНР в некую "Новороссию", о которой много говорили во время переворота.
То, что Антонов прислан в ЛНР в качестве смотрящего, никаких сомнений не вызывает, вот только предположения о том, что этот смотрящий от Захарченко, несколько преувеличены ввиду несамостоятельности самого "главы ДНР". Более правильно называть Антонова человеком Суркова, а его относительная удаленность от луганских сепаратистских элит должна сделать его неким арбитром в непростых внутреннеэлэнэровских отношениях.
Как известно, Захарченко считается человеком, подконтрольным непосредственно советнику Путина Владиславу Суркову, в то время как Пасечника связывают напрямую с российской ФСБ. Возможно, такая расстановка фигур в Луганске есть результат некоего компромисса между ФСБ и Сурковым и Антонов призван уравновесить ситуацию в Луганске.
Как бы там ни было, но не вспомнить в таком случае об объединении двух недореспублик в одну недореспублику никак нельзя. Тем более что в день назначения Антонова об этой теме снова заговорили в ДНР. И хотя размышления главы так называемого "народного совета ДНР" Дениса Пушилина на сей счет слишком всерьез воспринимать не нужно, тем не менее тему объединения явно оставляют на плаву.
Еще одно событие, вписывающееся в канву плана "Новороссия", произошло параллельно в Алчевске. Там, по информации украинских СМИ, сепаратисты окончательно "отжали" местный металлургический комбинат. Это предприятие, напомним, входит в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", одним из владельцев которого является нардеп Сергей Тарута. Теперь же оно будет управляться сепаратистской компанией "Внешторгсервис", за которой якобы стоит беглый олигарх времен Януковича Сергей Курченко. Похоже, что данный "отжим" делается для того, чтобы найти через Россию международные рынки сбыта для алчевской металлургической продукции и, соответственно, запустить работу комбината.
Москве подобный хитрый сценарий запуска Алчевского меткомбината может быть нужен исключительно для того, чтобы перевести оккупированные территории на самоокупаемость или хотя бы чтобы существенно снизить для себя стоимость содержания ОРДЛО, и может быть особенно актуальным в случае объединения "республик".
Есть ли основания сейчас говорить о том, что Кремль таки будет объединять ЛНР с ДНР? Разумеется, нет. Главным сценарием для Москвы все еще остается "впихивание" оккупированных территорий назад в Украину на своих условиях. И основой для такого "впихивания" остаются своеобразно трактуемые Россией Минские соглашения, где прописались две "республики", а не одна "Новороссия". Так что, если сегодня начать процесс объединения, то Минские соглашения, скорее всего, будут окончательно похоронены, что Москве совсем ни к чему.
Таким образом, сценарий "Новороссия" остается актуальным в качестве некоего плана "Б", который может быть запущен в случае окончательного отказа от инкорпорации сепаратистских анклавов в Украину, что будет возможно только в случае осознания нереальности реализации плана "А". Сегодня же этот план играет роль своеобразного шантажа Украины, ведь его реализация будет означать потерю оккупированных территорий Украиной на достаточно долгий срок, и чем дольше будет этот срок, тем сложнее будет реинтеграция оккупированного Донбасса Украиной.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мертвый Минск: Почему Аваков ставит под сомнение усилия Волкера
|КНДР провела новое испытание баллистической ракеты
|Хорошковский покупает дочку российского Сбербанка - источник
|Генсек Совета Европы не захотел разделить вклад России между всеми членами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
В РУБРИКЕ
|Активисты покинули подъезды к терминалу в Новограде-Волынском
|Обмен пленными: Почему Л-ДНР затягивает процесс и что будет со схемой всех на всех
|Активная фаза вооруженного конфликта на Донбассе, с высокой вероятностью, продлится по меньшей мере год, - Волкер
|Волкер назвал встречу с Сурковым шагом назад
|Волкер: Трамп хочет, чтобы Украина вернула свою территорию
|Суд назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению Насирова
|Минфин инициирует введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков
Это интересно
|5 крупнейших пузырей на рынке в истории
|Китайский поисковый гигант Baidu запускает сервис аренды ПК для майнинга
|Как шведская компания научилась печатать части тела на 3D-принтере
|Майнерам биткоинов скоро потребуется все электричество планеты
|Названа цена электрического грузовика Tesla
|Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена
|Toyota: о массовом производстве электромобилей говорить рано