Смотрящий из ДНР для Пасечника. Кремль еще не похоронил Новороссию

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Назначение новым главой "МГБ ЛНР" человека из Донецка означает, что сценарий объединения "молодых республик" все еще актуален. По крайней мере, в виде плана "Б".

Главный выгодополучатель переворота в ЛНР Леонид Пасечник, который заменил на посту главаря "молодой республики" контуженного Игоря Плотницкого, во всю осваивается на новом месте. Короля, как известно, играет свита, и хотя Пасечник на оккупированном Россией куске Луганщины вовсе не король, его "свита" тоже о многом говорит.

В этом отношении показательно назначение на должность "главы Министерства государственной безопасности ЛНР" некоего Анатолия Антонова, который заменил на месте главного гэбиста "молодой республики" самого ушедшего на повышение Пасечника. По логике вертикальной организации власти, место нового "главы ЛНР" должен был бы занять человек, назначенный своим предшественником, но в оккупированном Луганске все состоялось несколько не так. СМИ тут же прознали, что новым главным гэбистом "республики" стал полный тезка "первого заместителя министра госбезопасности ДНР" Антонов Анатолий Андреевич. Совпадения в данном случае настолько маловероятны, что нет никаких сомнений в том, что это один и тот же человек.

Таким образом, главного "правоохранителя" Пасечнику командировали из дружественного Донецка. А учитывая роль донецких "зеленых человечков с белыми повязками" в ходе переворота и свержения Плотницкого, роль нового вождя ЛНР видится уже несколько по-другому и заставляет вспомнить об идее объединения ДНР и ЛНР в некую "Новороссию", о которой много говорили во время переворота.

То, что Антонов прислан в ЛНР в качестве смотрящего, никаких сомнений не вызывает, вот только предположения о том, что этот смотрящий от Захарченко, несколько преувеличены ввиду несамостоятельности самого "главы ДНР". Более правильно называть Антонова человеком Суркова, а его относительная удаленность от луганских сепаратистских элит должна сделать его неким арбитром в непростых внутреннеэлэнэровских отношениях.

Как известно, Захарченко считается человеком, подконтрольным непосредственно советнику Путина Владиславу Суркову, в то время как Пасечника связывают напрямую с российской ФСБ. Возможно, такая расстановка фигур в Луганске есть результат некоего компромисса между ФСБ и Сурковым и Антонов призван уравновесить ситуацию в Луганске.

Как бы там ни было, но не вспомнить в таком случае об объединении двух недореспублик в одну недореспублику никак нельзя. Тем более что в день назначения Антонова об этой теме снова заговорили в ДНР. И хотя размышления главы так называемого "народного совета ДНР" Дениса Пушилина на сей счет слишком всерьез воспринимать не нужно, тем не менее тему объединения явно оставляют на плаву.

Еще одно событие, вписывающееся в канву плана "Новороссия", произошло параллельно в Алчевске. Там, по информации украинских СМИ, сепаратисты окончательно "отжали" местный металлургический комбинат. Это предприятие, напомним, входит в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", одним из владельцев которого является нардеп Сергей Тарута. Теперь же оно будет управляться сепаратистской компанией "Внешторгсервис", за которой якобы стоит беглый олигарх времен Януковича Сергей Курченко. Похоже, что данный "отжим" делается для того, чтобы найти через Россию международные рынки сбыта для алчевской металлургической продукции и, соответственно, запустить работу комбината.

Москве подобный хитрый сценарий запуска Алчевского меткомбината может быть нужен исключительно для того, чтобы перевести оккупированные территории на самоокупаемость или хотя бы чтобы существенно снизить для себя стоимость содержания ОРДЛО, и может быть особенно актуальным в случае объединения "республик".

Есть ли основания сейчас говорить о том, что Кремль таки будет объединять ЛНР с ДНР? Разумеется, нет. Главным сценарием для Москвы все еще остается "впихивание" оккупированных территорий назад в Украину на своих условиях. И основой для такого "впихивания" остаются своеобразно трактуемые Россией Минские соглашения, где прописались две "республики", а не одна "Новороссия". Так что, если сегодня начать процесс объединения, то Минские соглашения, скорее всего, будут окончательно похоронены, что Москве совсем ни к чему.

Таким образом, сценарий "Новороссия" остается актуальным в качестве некоего плана "Б", который может быть запущен в случае окончательного отказа от инкорпорации сепаратистских анклавов в Украину, что будет возможно только в случае осознания нереальности реализации плана "А". Сегодня же этот план играет роль своеобразного шантажа Украины, ведь его реализация будет означать потерю оккупированных территорий Украиной на достаточно долгий срок, и чем дольше будет этот срок, тем сложнее будет реинтеграция оккупированного Донбасса Украиной.