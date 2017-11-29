Мертвый Минск: Почему Аваков ставит под сомнение усилия Волкера

Андрій Коваленко / Depo.ua

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков выступил на национальном экспертном форуме "Украина в стремлении к равновесию" и наговорил много.

На форуме он озвучил количество российских войск на Донбассе, подчеркнул, что "бешеную собаку" Путина удается все же удерживать на границе, рассказал о 3-4 гранатах, которые в среднем ежедневно взрывают в Украине... Говорил Аваков и о новых дорожных правилах и опасности "евроблях". Однако самое интересное, что прозвучало из его уст, касалось Минского формата. Нет, не потому, что он выдал нечто гениальное. Наоборот, министр внутренних дел, который казалось бы должен уделить наибольшее внимание наболевшему вопросу внедрения видеофиксации на дорогах и борьбы с преступностью, подчеркнул, что Минские соглашения в сегодняшнем виде не работают.

"Я считаю, что Минские соглашения мертвы и говорить об этом уже не стоит. Необходимо отдать должное, что Минские соглашения были необходимы как механизм прекращения огня. Могут ли Минские соглашения быть имплементированы и стать реальным механизмом для достижения мира? По моему глубокому убеждению, нет. Тем более в той манере, в которой Россия пытается интерпретировать данные соглашения. Я думаю, что должны состояться следующие договоренности - венские, парижские, любые другие, в которых очень четко должны быть интерпретированы те главные принципы, которые составят основу и обсуждаются всеми политиками сейчас", - сказал Аваков.

В числе принципов и требований Аваков назвал, в частности, полный вывод российских войск с украинской территории, совместный с миротворцами ООН контроль на украинско-российской границе, введение органов юстиции на территории Донбасса и Крыма, проведение выборов...

На "Минске" Аваков не остановился и обвинил западный мир в том, что он обманул Украину, упомянув Будапештский меморандум, а также вменил Западу то, что нашу страну оставили один на один с агрессором.

Дискуссия о "мертвом Минске" действительно популярна в "фейсбуках и тому подобном". Договоренности не соблюдаются, наши воины гибнут, у России свое видение "Минска", у Украины и "Запада" - свое. Короче говоря, тупик, в итоге на "Минске" необходимо ставить крест. Именно такие месседжи зачастую можно встретить. Впрочем, альтернативы именно "Минским договоренностям" до сих пор не придумали, ни в МИД Украины и Администрации президента, ни у Путина с Трампом, Макроном и Меркель в придачу. Не придумал альтернативу и Арсен Аваков - он озвучил то, о чем никак не может договориться Волкер с Сурковым. Причем, министр упомянул не только о Донбассе, но и о Крыме, что является верным с точки зрения логики. Однако, если бы Арсен Аваков нашел время и прочитал вчерашнее интервью спецпредставителя США в Украине Курта Волкера Global Politico, то нашел бы там ответы относительно Донбасса и Крыма.

Они заключаются в том, что россияне если и могут принять миротворцев на линии разграничения, но не соглашаются на их размещение на границе с Украиной. США и Украина настаивают на деятельности миротворцев на оккупированной территории и на границе. О Крыме Сурков вообще говорить с Волкером не хочет и не будет. Данный вопрос не рассматривается и по мнению спецпредставителя США, наши внуки будут видеть карту, на которой Крым обозначен территорией, аннексию которой Штаты не признают.

Волкер также рапортует, что последние переговоры с советником президента РФ в Белграде оказались "шагом назад". И почему-то кажется, что если бы все было так легко, как об этом говорит Аваков, альтернативный формат уже давно бы придумали, если не наши, то зарубежные мозговитые дипломаты.

Что касается слов министра о "предательстве" Запада, стоит напомнить, что с начала 2014-го года только США потратили более $600 млн на помощь ВСУ, а в 2017-м году могут выделить еще $350 млн военной помощи. Не стоит забывать, что те же США поддерживали и реформу полиции, которая является пока единственной гордостью Авакова. И где бы она была, эта реформа, если бы не помощь партнеров - это вопрос риторический. На него может ответить сам Аваков, поскольку ответ, наверное, знает лучше других. Воевать же на украинской территории против России западная армия не должна, ни по одному из договоров...

Слова Авакова разлетелись по соцсетям. Соответствующая публикация министра на его собственной странице собрала более 500 лайков.

И это, на самом деле, очень волнительный момент. Потому что демонстрирует, сколько украинцев до сих пор готовы клюнуть на безальтернативный популизм в красивой обертке - писать и говорить Арсен Аваков действительно умеет, и достаточно хорошо. Если бы было так просто договориться с Россией и выгнать ее из Донбасса и Крыма, вряд ли бы мы до сих пор оставались на начальном этапе в разговорах об обмене пленными, прекращении огня и дискуссиях о том, где именно будут стоять миротворцы.

Что это случилось с Аваковым - крик души или работа на публику - можно лишь догадываться. Но на выходе его заявления никоим образом не изменят нынешнюю ситуацию, хотя могут долететь как до ушей западных, так и российских дипломатов, поскольку говорил это член СНБО, глава МВД.

В целом же, Арсен Аваков такими заявлениями словно противопоставляет себя Петру Порошенко и курсу Украины на соблюдение "Минска", который соответствует позиции западных партнеров. И этим он исключительно играет на публику "изменофилов", среди которых может получить дополнительные баллы. На фоне слов об отсутствии президентских амбиций у министра, такие выпады выглядят еще большей загадкой.

Несмотря на подобные заявления, альтернативы "Минску" сегодня нет даже в теории. А чтобы она появилась, ее необходимо для начала придумать... И если это произойдет, то тогда слова Арсена Авакова будут выглядеть справедливо.