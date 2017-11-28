Обмен пленными: Почему Л-ДНР затягивает процесс и что будет со схемой всех на всех

Руслан Рудомський / Depo.ua

На этой неделе должен состояться анонсированный обмен пленными между украинской стороной и незаконными бандформированиями "ДНР" и "ЛНР".

По состоянию на сегодня трудно найти более важную для украинцев тему, чем долгожданный обмен пленными между Украиной и номинально "Л-ДНР", а фактически - Россией. Даже громкий переворот в Луганске, завершившийся смещением Игоря Плотницкого, много кто воспринял именно в контексте возможного срыва этого самого обмена.

И это не должно удивлять, ведь на кону стоят судьбы и жизнь нескольких сотен украинских патриотов, которые в силу различных обстоятельств оказались в российском плену. Точной цифры, разумеется, никто не назовет, но мы можем ориентироваться на данные СБУ, которые, правда, все время меняются.

Так, еще в начале ноября, по данным пресс-службы СБУ, в заложниках у "Л-ДНР" находились 155 украинских граждан, а еще 403 считались пропавшими без вести. И еще 10 украинцев незаконно содержались непосредственно на территории России.

Кстати, тогда же, 2 ноября, представитель ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в Минске Тони Фриш заявлял, что обмен пленными на тот момент невозможен, потому что ни украинская сторона, ни боевики не предоставили никаких данных по этому вопросу.

Но уже 17 ноября советник СБУ Юрий Тандит сообщил в эфире одного из телеканалов, что Службе безопасности Украины на данный момент известны уже 158 украинских граждан, которые находятся в плену, при этом информация о местоположении 87 заложников точно подтверждена.

Собственно, тогда и появилась схема обмена, которую условно можно назвать "всех на всех". Условно, потому что под словом "все" здесь фигурируют, по крайней мере со стороны "Л-ДНР", только те заложники, местонахождение которых установлено. При этом цифры назывались разные: от "300 на 80 до 307 на 74".

При этом с украинской стороны сразу же и в довольно резкой форме были остановлены спекуляции на тему неравноценного обмена. В частности, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в кулуарах Рады отчитала журналистку за вопрос о неравноценном обмене заложниками, по которому Украина отдаст боевикам больше пленных, чем получит взамен.

"Я шокирована вашим вопросом. Речь идет не о цифрах, не об арифметике, а о судьбах людей. И Украина готова здесь к самым широким компромиссам ради освобождения своих героев. Я очень просила бы никогда так не ставить вопрос. Вы пойдите это расскажите мамам. Здесь сейчас есть мамы заложников. Не смейте говорить, что это цифры", - сказала Геращенко, извинившись затем за свою эмоциональность.

Тем не менее, процесс обмена пленными вышел на финишную прямую. 20 декабря некоторые СМИ со ссылкой на "источник в СБУ" сообщили, что списки на обмен наконец согласованы и осталось дождаться собственно команды на обмен. При этом отмечается, что боевики подтвердили не всех лиц, указанных в списках украинской стороны.

"Тех, на кого у них есть нечто серьезное, тех не подтвердили. Военных, а также людей, которые подозреваются в сотрудничестве с СБУ, украинской разведкой, пограничниками, ССО", - рассказал источник.

Также сообщалось, что Украина обменяет тех, кто подозревается в сотрудничестве с боевиками, однако, например, подозреваемую в убийстве полковника СБУ Хараберюша, по информации источника, отпускать не собираются. Также известно, что в число лиц, подлежащих обмену между Киевом и "Л-ДНР", не войдет российский контрактник Виктор Агеев.

Согласно последней информации, которую обнародовал советник председателя СБУ Юрий Тандит, Украина готова к обмену по формуле "306 на 74". То есть официальный Киев готов обменять 306 пленных боевиков на 74 украинских пленных на Донбассе.

Тандит уточнил, что на данный момент известно о местонахождении 96 украинских пленных на Донбассе, и отметил, что украинская сторона готова к любым компромиссам в переговорах с представителями "Л-ДНР", чтобы забрать всех своих заложников. Однако российская сторона также не горит желанием включать в списки на обмен "одиозных", на ее взгляд, пленных или похищенных украинцев. В частности, речь идет о таких фигурах, как Роман Сущенко и Павел Гриб.

Тем не менее в СБУ обещают даже после обмена "306 на 74" не останавливаться и делать все, от них зависящее, чтобы установить местонахождение и освободить остальных пленных украинцев.

Собственно, именно отсутствие информации о точном местоположении части украинских заложников мешает включить их в списки, чтобы этот обмен полноценно прошел по схеме "всех на всех". Понятно, что террористы "Л-ДНР" всячески пытаются скрыть эту информацию, чтобы сохранить "на потом" несколько козырей в переговорных процессах с Киевом.

"Мы готовы к обсуждению списков... Сейчас речь идет о 74 наших заложников... Мы сделаем все возможное, чтобы стала известна судьба 158-162 лиц тех, кто считается заложниками. Это очень серьезная работа, мы надеемся, что в ближайшее время действительно возобновится процесс", - заявил Тандит 26 ноября.

Украинская сторона уверяет, что готова в любой момент забрать своих граждан. Главное, чтобы теперь этот обмен не сорвали главари "Л-ДНР". Пока руководители обеих сепаратных "республик" (а по сути - незаконных бандформирований) декларируют готовность провести такой обмен.

В частности, 23 ноября главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности провести обмен пленными с украинской стороной. В тот же день с аналогичным заявлением выступил и тогдашний главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий. И хоть 24 ноября Плотницкого официально на этой "должности" заменил Леонид Пасечник, одним из первых его заявлений стало заявление об обмене пленными.

"Безусловно, на процессе обмена военнопленными отставка Игоря Венедиктовича никак не отразится. Процесс идет. Руководство "МВД", "народной милиции" проверило всех наших лиц, которые задержаны, находятся на нашей территории и подлежат обмену. В понедельник мне будет предоставлен список, мной утвержденный", - заявил Пасечник на местном телеканале.





Понятно, что самостоятельно главари "Л-ДНР" подобные решения не принимают и главную роль в пересмотре позиции с их стороны сыграл их московский "шеф" Владимир Путин, который еще 15 ноября решил поиграть в доброго царя и похвастался, что с его подачи Виктор Медведчук провел переговоры с главарями "Л-ДНР", и те согласились на предложение обмена.

При этом сам Медведчук 23 ноября заявил, что процесс обмена может состояться уже на текущей неделе (27 ноября - 3 декабря), не упустив при этом возможности косвенно обвинить в затягивании этого процесса украинскую сторону.

"Возможно, представители ОРДО и ОРЛО будут готовы уже на следующей неделе провести обмен. Украинская сторона так быстро не успеет. Во-первых, речь идет о большем количестве людей, во-вторых, процессуальное очищение, согласно украинскому законодательству, у нас гораздо сложнее", - сказал Медведчук.

Как бы там ни было, сейчас известно лишь, что 29 ноября переговорная группа будет снова в Минске обсуждать детали этого процесса.

Для полноты картины здесь стоит понимать, что обмен пленными на Донбассе не проводился с декабря 2016-го года. При этом Украина регулярно поднимает вопрос обмена пленными, но боевики все время срывают этот процесс. Удастся ли террористам сорвать его и в этот раз или обмен все-таки состоится, мы узнаем уже в самом ближайшем будущем.