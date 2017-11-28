Финансовые новости
- |
- 28.11.17
- |
- 01:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин инициирует введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков
Министерство финансов инициирует введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Министерство финансов совместно с экспертами интерактивной налоговой платформы TaxLink разработали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования системы привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства".
Целью законопроекта является реформирование и осовременивание ответственности за налоговые правонарушения.
Первоначально документом предлагаются более эффективные механизмы урегулирования таких споров для налогоплательщиков в случаях, когда нарушение налогового законодательства произошло не по их вине.
Среди прочего, законопроектом наряду с формальными составами правонарушений предлагается введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков, присущего всем отраслям украинской системы права, в противовес существующей ответственности плательщика без вины.
В частности, налогоплательщик будет считаться виновным в совершении налогового правонарушения, если будет установлено, что он имел возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Налоговым кодексом предусмотрена ответственность, однако не принял достаточных мер по их соблюдению.
В связи с этим при рассмотрении материалов проверки контролирующим органом могут дополнительно исследоваться также документы налогоплательщика, свидетельствующие о его должной осмотрительности.
Кроме того, предусмотрено применение системы смягчающих обстоятельств и обстоятельств, освобождающих от ответственности, что позволит не привлекать налогоплательщиков к ответственности за нарушения, например, причиненные сбоями электронных систем принятия отчетности.
Законопроектом вместе с детальным механизмом возмещения государством вреда за неправомерные решения контролирующих органов, также предложена упрощенная процедура такого возмещения.
Так, если лицо, чьи права нарушены, имеет определенные трудности в доказательстве размера фактически нанесенного ущерба, оно может получить фиксированный размер возмещения.
Среди прочего, законопроектом также существенно расширены требования к содержанию налогового уведомления-решения.
Обязательной составляющей такого решения должно быть подробное изложение фактических обстоятельств дела, подтвержденных должным образом, и надлежащее обоснование контролирующим органом своих мотивов применения санкций к налогоплательщику.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов инициирует оптимизацию решений комиссией Государственной фискальной службы о приостановлении регистрации налоговых накладных.
Для большей эффективности и прозрачности взаимодействия ГФС и налогоплательщиков Минфин разработал проект приказа по совершенствованию формы решения комиссии ГФС, предусмотрев указание в нем детальных выводов по результатам рассмотрения документов налогоплательщика и причины отказа в их принятии.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению Насирова
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет Украины в октябре-2018 выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн - Госказначейство
|Минфин инициирует введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков
|США выступают против российского участия в миссии ООН в Донбассе
|Задержания людей Семенченко: Когда Саакашвили заявит о эскадронах смерти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
В РУБРИКЕ
|Совет Европы не исключает возможности снятия санкций с России
|Финансисты допускают движение курса доллара на межбанке к 27 гривнам
|Победа ФСБ: Кто такой и.о. главы ЛНР Пасечник, который съел Плотницкого
|Плотницкий ушел в отставку. Он назначен уполномоченным ЛНР по исполнению минских соглашений
|ЕС будет оказывать финподдержку странам-членам ВП лишь при проведении реформ – декларация саммита ВП
|Программа макрофинансовой помощи ЕС Украине будет продлена на 2018-2019 годы - Порошенко
|Новый Минск: Почему Плотницкий до сих пор жив
Это интересно
|Названа цена электрического грузовика Tesla
|Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена
|Toyota: о массовом производстве электромобилей говорить рано
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов