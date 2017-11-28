Минфин инициирует введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков

Министерство финансов инициирует введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Министерство финансов совместно с экспертами интерактивной налоговой платформы TaxLink разработали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования системы привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства".

Целью законопроекта является реформирование и осовременивание ответственности за налоговые правонарушения.

Первоначально документом предлагаются более эффективные механизмы урегулирования таких споров для налогоплательщиков в случаях, когда нарушение налогового законодательства произошло не по их вине.

Среди прочего, законопроектом наряду с формальными составами правонарушений предлагается введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков, присущего всем отраслям украинской системы права, в противовес существующей ответственности плательщика без вины.

В частности, налогоплательщик будет считаться виновным в совершении налогового правонарушения, если будет установлено, что он имел возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Налоговым кодексом предусмотрена ответственность, однако не принял достаточных мер по их соблюдению.

В связи с этим при рассмотрении материалов проверки контролирующим органом могут дополнительно исследоваться также документы налогоплательщика, свидетельствующие о его должной осмотрительности.

Кроме того, предусмотрено применение системы смягчающих обстоятельств и обстоятельств, освобождающих от ответственности, что позволит не привлекать налогоплательщиков к ответственности за нарушения, например, причиненные сбоями электронных систем принятия отчетности.

Законопроектом вместе с детальным механизмом возмещения государством вреда за неправомерные решения контролирующих органов, также предложена упрощенная процедура такого возмещения.

Так, если лицо, чьи права нарушены, имеет определенные трудности в доказательстве размера фактически нанесенного ущерба, оно может получить фиксированный размер возмещения.

Среди прочего, законопроектом также существенно расширены требования к содержанию налогового уведомления-решения.

Обязательной составляющей такого решения должно быть подробное изложение фактических обстоятельств дела, подтвержденных должным образом, и надлежащее обоснование контролирующим органом своих мотивов применения санкций к налогоплательщику.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов инициирует оптимизацию решений комиссией Государственной фискальной службы о приостановлении регистрации налоговых накладных.

Для большей эффективности и прозрачности взаимодействия ГФС и налогоплательщиков Минфин разработал проект приказа по совершенствованию формы решения комиссии ГФС, предусмотрев указание в нем детальных выводов по результатам рассмотрения документов налогоплательщика и причины отказа в их принятии.