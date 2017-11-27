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США выступают против российского участия в миссии ООН в Донбассе
10:41 27.11.2017 |
Администрация США выступает за то, чтобы в случае размещения на востоке Украины миротворческой миссии ООН в ее состав не включали граждан России. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью газете The Washington Post, опубликованном на сайте издания в воскресенье, 26 ноября.
В частности, Вашингтон считает, что охранная миссия ООН должна иметь свободу перемещения по всему Донбассу и контролировать украинскую сторону границы с Россией. "Контингент должен иметь доступ к украинско-российской границе и не иметь в своем составе никакого российского персонала", - приводит газета слова спецпредставителя США.
Хочет ли Путин отказаться от обязательств на востоке Украины
План США, отметил Волкер, состоит в том, чтобы направить в Донбасс миротворческий контингент ООН, который бы не только обладал широкими функциями, но и имел бы большие полномочия по обеспечению безопасности.
Стратегия Вашингтона базируется на предположении, что глава Кремля стремится, или по меньшей мере рассматривает возможность отказа от своих финансовых и военных обязательств на востоке Украины. Если долгосрочная цель Путина состоит в создании промосковской Украины, тогда его постоянное вмешательство дает противоположный эффект, полагает Волкер.
Американский дипломат подчеркнул, что намерен продолжать переговоры, на которых обсуждается, в том числе вопрос о введении "голубых касок", об урегулировании на востоке Украины с помощником президента России Владиславом Сурковым. Волкер указал, что миротворческий план вселяет надежду на возвращение к "Минску - 2".
Переговоры Волкера с Сурковым будут продолжены
"Мы пытаемся прояснить наши варианты, - отметил он. - Если они хотят упереться на своих позициях, сделать это они могут, однако это будет сопряжено для них с большими издержками. Если они хотят выйти из ситуации, такое развитие событий может стать чем-то, о чем мы можем договориться и где мы можем найти пути эффективного достижения этой цели".
В интервью газете Волкер напомнил, что у Киева также есть обязательства в рамках минских договоренностей, в том числе проведение местных выборов на востоке Украины, предоставление региону специального статуса и амнистия сепаратистам. Это, указал автор статьи, может произойти, только если Путин выполнит свою часть соглашения.
Российские и украинские представления о "голубых касках"
В начале ноября Волкер сообщил, что Вашингтон попросил украинские власти не выдвигать конкурирующие резолюции по миротворцам, поскольку США заинтересовал соответствующий проект Москвы. 13 ноября на встрече с Владиславом Сурковым американский дипломат передал 29 поправок к российскому проекту резолюции Совбеза. Но только с тремя из них российская сторона согласилась.
Проект резолюции, внесенный Москвой на рассмотрение ООН, предусматривает размещение "голубых касок", вооруженных стрелковым оружием, для охраны членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на линии разграничения в Донбассе после отвода тяжелого вооружения сторонами конфликта. Состав миссии должен быть согласован представителями Киева и самопровозглашенных "республик".
Киев настаивает на развертывании миссии и размещении миротворцев ООН во всей зоне вооруженного конфликта в Донбассе и участке российско-украинской границы протяженностью 420 км, а также наделении их широкими правами.
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