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Как украинская Ольха поможет сдерживать гибридов
08:47 27.11.2017 |
РСЗО "Ольха", которую планируют поставить на вооружение в следующем году, является типичным оружием ракетного сдерживания.
В конце прошлой недели во время своего визита на рабочую площадку компании "Артем" Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов осмотрел линию по производству корпусов ракет "Ольха" и заявил, что в начале следующего года будет проведен окончательный этап государственных испытаний этого комплекса.
Таким образом, по всей видимости подходит к благополучной развязке история с разработкой первого украинского ракетного комплекса с корректируемым боеприпасом.
Ситуация с аннексией Крыма и начало войны на Донбассе потребовало от военно-промышленного комплекса создание ракетного оружия сдерживания. Поэтому были реанимированы старые проекты. Так на "сцене" снова появился проект ракетного оперативно-тактического комплекса "Сапсан" от конструкторского бюро "Южное". Проект был запущен еще в 2006 г. при активной поддержке президента Виктора Ющенко и за 2007-2013 гг. в него были вложены достаточно серьезные деньги. Для его реализации были задействованы около 70 предприятий Украины, при том планировалось, что 99 % компонентов комплекса будут украинского производства.
Однако в июне 2013 г., после того как в проект было вложено свыше 200 млн гривен, тогдашний министр обороны Павел Лебедев (член БЮТ, а затем Партии регионов, после Революции Достоинства сбежал в Крым, ныне разыскивается военной прокуратурой) своим решение остановил финансирование работ.
Детали проекта неизвестны, однако в целом можно сказать, что изначально предполагалось создание двух калибров ракет вертикального запуска на единой пусковой платформе: ракет с дальностью поражения до 300-500 км (для замены тактического ракетного комплекса "Точка-У") и реактивных снарядов, которые должны была заменить РСЗО "Смерч".
В итоге в конце 2015 г. на основе этих разработок возникли два "новых" проекта - "Гром" и "Ольха".
Впервые о проекте "Ольха" заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО 27 января 2016 г. Тогда же впервые прозвучали и разработчики - КБ "Южное" и "Луч".
Уже 26 августа 2016 г. широкой публике были продемонстрированы кадры с полигона в Одесской области, где прошел очередной удачный этап испытаний комплекса. По этим кадрам военные специалисты стали строить свои теории о том, что представляет из себя комплекс (напомним, что все данные по ракетной новинке и поныне являются государственной тайной).
Итак, на сегодня вполне очевидно, что в составе комплекса используется управляемая ракета калибра 300 мм, запускаемая с доработанной пусковой установки РСЗО "Смерч" на базе МАЗ-543. Если судить по проектному изображению "Сапсана" в дальнейшем для "Ольхи" будет разработана (или уже разрабатывается?) новая платформа с вертикальным стартом на базе КрАЗ-7634.
Судя по высказываниям Турчинова и анализу аналогичных зарубежных разработок (яркий пример - китайско-белорусский "Полонез") реактивный снаряд управляетсся с помощью газодинамических рулей на всей траектории полета и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS. Все составляющие для производства "Ольхи" - отечественные, включая новые систему управления, ракетное топливо и боевую часть.
"Изюминкой" проекта является, по всей видимости, лазерный гироскоп производства КБ "Арсенал", который используется в конструкции ракеты-носителя "Днепр" и также на ракете российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Его использование позволяет резко уменьшить среднее отклонение ракеты - так, собственно, ракета "Смерча" с инерциальной системой наведения позволяет попадать в цель с отклонением 50 м, при использовании GPS коррекции - около 7 м, по некоторым данным "Ольха" - около 5 м.
Ориентируясь на "Смерч", можно говорить о том, что вес самой ракеты - 800-900 кг, при этом возможно использование боеголовки массой до 250 кг двух типов - осколочно-фугасной или кассетной.
В зависимости от задач может применяться для поражения наземных целей, так и надводных целей. Вероятно, для поражения надводных целей ракета будет комплектоваться радиолокационной головкой наведения.
Несмотря на секретность информации о характеристиках системы, в открытых источниках звучали официально не подтвержденные заявления о способности поражать цели на расстоянии около 170 км.
К сентябрю 2016 г. было выполнено 14 успешных пусков новой РСЗО, испытания продолжились и в дальнейшем (последние известные по времени - в мае 2017 г. на полигоне в Одесской области).
Судя по всему, во втором квартале 2018 г. система будет принята на вооружение. Ныне полным ходом разворачивается система серийного производства корпусов (единственного элемента 300-мм ракеты, который не производился в стране) путем закупки станков с ЧПУ турецкой фирмы Repkon.
И еще - по предварительным оценкам, стоимость каждой ракеты на нынешнем этапе будет весьма высокой - от $300 до 500 тысяч, но безопасность страны никогда и никому не обходилась задешево.
Стоит также отметить, что РСЗО "Ольха" является типичным оружием ракетного сдерживания. В применении, например, к ситуации на Донбассе, где дистанция отведения "Смерчей" от линии соприкосновения составляет 140 км, новая система позволяет поражать объекты противника на глубину 30 км за линией соприкосновения.
Учитывая соотношение "цена - эффективность" применение такой системы выглядит вполне оправданным - залп из 12 ракет только одной машины (в применении к нынешней пусковой установке РСЗО "Смерч") вполне позволяет вынести, например, позицию дивизиона войсковой ПВО, узел связи, полевой штаб или армейский склад боеприпасов.
Постановка на вооружение РСЗО "Ольха" в 2018 г. станет первым зримым результатом реализации нашей оборонной ракетной программы. Есть серьезные основания думать, что следующим этапом станет принятие на вооружение оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" и уже в 2018 г.
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