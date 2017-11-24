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Победа ФСБ: Кто такой и.о. главы ЛНР Пасечник, который съел Плотницкого
20:25 24.11.2017 |
Леонид Пасечник - самый известный предатель из числа бывших сотрудников управления СБУ в Луганской области и неизменный с октября 2014 глава фактического представительства ФСБ на оккупированных территориях Луганщины, которым является "МГБ ЛНР".
Был главным негласным конкурентом теперь уже бывшего местного главаря Игоря Плотницкого, с которым находился в перманентном и жестком конфликте прежде всего вокруг контроля над контрабандными потоками угля, горюче-смазочных материалов, продовольствия и лекарств. Параллельно обезопасил себя тем, что ревностно выполняет любые приказы Лубянки, которые передает ему формальный подчиненный, "руководитель отдела контрразведки МГБ ЛНР" Владимир Пайо (последний самом деле является высокопоставленным офицером ФСБ РФ и приставлен российской спецслужбой к центрового луганского "гебиста" в качестве своеобразного "смотрящего").
Имея в своем распоряжении не только подразделения "контрразведки" или "по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом", но и "пограничной службе", 47-летний Пасечник с задачей собственного обогащения вполне справляется. Имея полномочия следить за перемещением кого-либо и чего-либо по территории ОРЛО и каждого высшего представителя оккупационной администрации, в случае чего обвинить "в связях с киевской хунтой" или "в организации государственного переворота", из-за чего многие топовые коллаборационисты уже поплатились не только теплыми креслами с дальнейшим попаданием "на подвал" (как например, это было в случае ареста в октябре 2015 года подельника Плотницкого, бывшего "министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР" Дмитрия Лямина), а и собственной жизнью (наиболее показательный пример - внезапная смерть в сентябре 2016-го в одной из луганских больниц любовницы Плотницкого и "министра здравоохранения" Ларисы Айрапетян). В крайнем случае всегда можно организовать убийство своих внутренних врагов, списав преступление на "действия украинских ДРГ". Правда, и на "главу МГБ ЛНР", и на представителей его ближайшего окружения также осуществлялись покушения, вероятно, по заказу того же Плотницкого. Поэтому новая синекура для Плотницкого в виде "представителя ЛНР в Минске" - лучшее, что вообще могло быть с этим отставником "по состоянию здоровья, которое ухудшилось вследствие многочисленных боевых ранений и контузии".
Костяк приспешников Пасечника составляют экс-сотрудники луганского СБУ, которые, как и их шеф, во время захвата этого облуправления российскими диверсантами в апреле 2014 сразу перешли на сторону врага. До войны нынешний "министр госбезопасности" и отныне "и. о. главы ЛНР" работал начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" управления СБУ в Луганской области, прославившись задержанием в 2006 году крупной партии контрабанды на КПП "Изварино", за что даже получил из рук тогдашнего президента Виктора Ющенко "за проявленную принципиальность и профессионализм при проведении операции" медаль "за воинскую службу в Украине".
Скорее всего, Пасечника как выпускника Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи ФСБ завербовало еще давно, а акция с задержанием крупной партии контрабанды была организована российской спецслужбой для прикрытия и кадрового продвижения агента в структуре луганского СБУ.
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