Путч в Луганске. Чем это плохо и чем хорошо для Украины

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Кремль выбирает не только между Плотницким и Корнетом, но и между сохранением ЛНР и слиянием ее с ДНР.

Переворот в ЛНР важен для Украины в той мере, в какой он может повлиять на перспективы выполнения Минских соглашений и деоккупации Донбасса. Если говорить о плохих последствиях путча в Луганске, то это прежде всего возможный срыв или сдвиг по срокам обмена пленными между Украиной и оккупантами.

Правда, Виктор Медведчук заявил, что события в Луганске "не могут помешать обмену". Но тем самым он лишь признал, что ЛНР и ДНР - марионеточные структуры, чей верховный кукловод сидит в Кремле. Действительно, у Медведчука есть основания предполагать, что обмен пленными не сорвется. Ведь два кума - Медведчук и Путин - разыграли целый спектакль: 15 ноября Медведчук на встрече с Путиным попросил его "использовать свой авторитет" для реализации обмена пленными, в ответ Путин пообещал сделать "все, что в его силах", позвонил своим марионеткам в Донецке и Луганске Александру Захарченко и Игорю Плотницкому, и те "согласились".

По словам Медведчука, обмен должен состояться до новогодних праздников. Но этот процесс зависит от длинной цепочки исполнителей, состав которых может измениться из-за событий в Луганске, чем бы они ни завершились. Уже сами эти события показывают, что ниточки управления марионетками могут запутываться в узлы и рваться. Да и марионетки сплошь и рядом дефектные, иначе они бы не уклонялись от отведенных им ролей и не начинали бы свергать друг друга.

Также оказались под вопросом перспективы переговоров спецпредставителя США Курта Волкера и помощника Путина Владислава Суркова. Следующая их встреча должна состояться в декабре в одной из стран ЕС. Об этом стало известно как раз накануне путча в Луганске, но после путча эти переговоры могут в значительной мере лишиться смысла. Дело в том, что "глава ЛНР" Плотницкий считается на 100% креатурой Суркова, тогда как за руководителем путча, "министром внутренних дел ЛНР" Игорем Корнетом стоит ФСБ РФ. Поэтому свержение Плотницкого может означать аппаратное поражение Суркова в борьбе с ФСБ за контроль над оккупированным Донбассом.

Впрочем, судьба путча еще не решена. Вечером 23 ноября в сети появилось видео Плотницкого, прилетевшего в Москву из Ростова-на-Дону. Весь его багаж состоял из маленькой сумки и пиджака в чехле - маловато для беглеца, но достаточно для того, кто собирается вскоре вернуться. Вопрос в том, вернется он в Ростов или все-таки в Луганск.

Но возможен и третий вариант, и он самый опасный для Украины. Это слияние ЛНР и ДНР в единую "Малороссию". Такую идею еще в июле выдвинул "глава ДНР" Захарченко, являющийся, между прочим, кумом Суркова (Сурков крестил сына Захарченко, который родился два года назад). Причем Сурков тут же поддержал эту идею. "Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен, - заявил он. - Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны". А против этой идеи выступил Плотницкий, который в отместку даже начал собирать компромат на Захарченко.

Во время путча в Луганске боевики Захарченко приехали на бронетехнике поддержать Корнета. Российские СМИ сообщили, что Корнет действует заодно с Захарченко и должен присоединить ЛНР к ДНР. Если это произойдет, то дальше, по плану, озвученному Сурковым, "Малороссия" будет "воевать за всю Украину". По точно такому же сценарию почти сто лет назад завоевала Украину большевистская Россия руками созданной ею марионеточной УСРР. В конце 1939 г. аналогичный сценарий (помощь марионеточной "Финляндской Демократической Республике") был использован Кремлем для оправдания вторжения в Финляндию.

Вероятность этого варианта подтверждается тем фактом, что во время путча в Луганске Россия ввела на оккупированную территорию Луганщины новые подразделения своих войск, включая танки, БТРы и артиллерийские установки. Из-за этого Петр Порошенко был вынужден созвать военный кабинет, чтобы подготовиться к худшему сценарию развития событий. Правда, звучали объяснения, мол, Россия таким способом хотела предотвратить вооруженные столкновения между людьми Плотницкого и Корнета и обезопасить Луганск от штурма со стороны украинских войск. Однако этим объяснениям будет грош цена, если нововведенные российские войска останутся в ЛНР всерьез и надолго.

Тут нелишне напомнить, что в оккупированном Крыму давно создана и сейчас усиливается большая группа войск РФ. Также и в Беларуси осталась немалая группа российских войск после недавних совместных учений. Кроме того, в этом году РФ усилила группировки своих войск во всех областях, граничащих с Украиной, - Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской. А 22 ноября Путин на совещании по вопросам ВПК потребовал обеспечить готовность предприятий (независимо от формы собственности) в сжатые сроки переориентироваться на выпуск военной продукции, что можно расценивать как планы начать крупную войну.

Конечно, еще не факт, что он эти планы реализует. Заявление о переводе экономики на военные рельсы может быть рассчитано прежде всего на внутреннее потребление, чтобы в преддверии президентских выборов пресечь недовольство россиян падением уровня жизни. А угроза начать войну с Украиной руками "Малороссии" (и затем прийти ей на помощь по финляндскому сценарию) может означать, что Кремль включил еще одну опцию на переговорах с Вашингтоном. За отказ от войны Путин может захотеть от США, во-первых, гарантий непринятия Украины в НАТО и, во-вторых, отказа от предоставления Украине оружия.

В то же время для Украины возросшая российская угроза - это дополнительный аргумент и в пользу вступления в НАТО, и в пользу необходимости срочной военной помощи от западных партнеров. Как воспримут аргументы Кремля и Киева в Вашингтоне, сейчас невозможно предугадать.

В любом случае военный переворот, учиненный в Луганске Корнетом при поддержке Захарченко, показал всему миру фейковость "народных республик", созданных на Донбассе российскими оккупантами. И это, несомненно, для Украины хорошо. К тому же, если Кремль утвердит в Луганске Корнета, то украинская власть сможет требовать недопущения никаких представителей Корнета к участию в минском процессе.

Что же касается российского вторжения, то оно, по-видимому, не состоится до президентских выборов в РФ. Так что у нас есть несколько месяцев, чтобы подготовиться.