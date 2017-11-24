Данилюк прогнозирует открытие нового дела против него

Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует открытие нового уголовного дела против него.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Позавчера получил отрицательный ответ от киевской ГФС на мои возражения относительно акта налоговой проверки. Это означает, что в ближайшее время получу налоговое уведомление-решение - прямой путь к уголовному делу и возможность для моих оппонентов сделать еще одну атаку и облить меня грязью, некоторые уже успели сделать фальшстарт", - написал министр.

Он напомнил, что это произошло в ответ на внедрение Минфином прозрачного возмещения НДС, блокирование внедрения коррупционной схемы НДС облигаций, отказ увеличивать финансирование прокуратуры, проведения реформы ГФС, активную позицию относительно ликвидации налоговой милиции и создания Службы финансовых расследований, борьбу с фиктивным НДС, в частности на территории, за которую отвечает ГФС города Киева.

Официальный ответ ГФС на обжалования министра свидетельствует о некомпетентности и заангажированности, по данным Данилюка.

"На наши возражения по многим пунктам в налоговой просто отсутствуют аргументы, поэтому они ничего не ответили. Как уже говорили мои юристы, проверка незаконна, потому что проведена за период, превышающий разрешенный законом, сделана на основании постановления следственного судьи, который по закону не вправе принимать решение о проведении налоговых проверок, даже незаконное постановление суда не предоставило права ГУ ГФС в Киеве проводить проверку. Ответа на это в налоговой тоже не было", - подчеркнул он.

Данилюк отметил, что по информации из самой киевской ГФС решение было навязано извне, в частности имело место неправомерное вмешательство Генеральной прокуратуры.

"Понимая, что стабильное Министерство финансов - это залог финансовой стабильности страны, я старался не делать резонансных шагов в ответ на скоординированные действия, направленные на мою дискредитацию. Но всему есть предел. И моему терпению тоже. Я не буду жертвовать своей репутацией и спокойствием своей семьи", - подытожил он.

Он посоветовал правоохранительным органам не распылять зря энергию и заняться наконец работой, которую все ожидают, а не пиаром.

Как сообщали Українські Новини, 4 июля 2017 года Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса относительно якобы уклонения от уплаты налогов Данилюком.

Ориентировочно месяцем позже уголовное производство было закрыто за отсутствием состава преступления.

В начале ноября налоговая проверка была возобновлена сразу после того, как министр финансов обнародовал информацию о злоупотреблениях в Государственной фискальной службе Киева на сотни миллионов гривен и поставил задачу перед руководителем ГФС обеспечить проведение расследования и отстранить причастных к данному нарушению.

Данилюк сообщил, что его уже пригласили на заседание комитета Верховной Рады по налоговой политике с докладом о борьбе со злоупотреблениями по НДС.

Он рассказал, что акт ГФС о его проверке был "невероятным по своей некомпетентности и ангажированности".