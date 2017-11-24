Ад на Луганщине: Почему ВСУ понесли большие потери под Крымским

Андрій Коваленко / Depo.ua

Печальные новости с фронта начали поступать еще вчера. В соцсетях активно обсуждалась информация относительно больших потерь, которые понесли ВСУ и тяжелый бой под Крымским. Утром пресс-центр АТО подтвердил информацию.

Вблизи Крымского мы потеряли четверых воинов, еще двое были ранены. По данным пресс-центра штаба АТО, ВСУ удалось ликвидировать четверых и ранить пятерых боевиков. Бой длился около восьми часов террористы обстреливали наши оборонительные укрепления из 82-мм минометов. По информации Depo.ua, в ход шли также 120-мм минометы, а огонь велся из Сокольников, Фрунзе, Донецкого...

Со стороны врага также удалось получить определенную информацию. В "Фейсбуке" командир батальона "Призрак" Алексей Марков написал, мол, со стороны ВСУ четверо погибших и наши воины перешли через "бахмутку", выбежав на два вражеских пулемета.

Отметим, что участок фронта вблизи Крымского является достаточно важным. Еще в июне этого года усилиями 93-й бригады ВСУ удалось продвинуться вперед в направлении Желобка, заняв новые позиции.

Наши воины тогда создали выступление от Крымского на юг, на флангах прикрытое опорниками на небольших холмах. После этого почти по всей линии столкновения на участке расстояние между позициями составляла около 200 метров.

Что важно - ВСУ расположились почти у перекрестка дороги в направлении Луганска, который ведет на Кадиевку и вражеского блокпоста (бывший 31-й), который был занят "ЛНР" в ходе Дебальцевской операции 2015-го.

После этого "Народная милиция "ЛНР" получила существенное подкрепление, которое зашло во Фрунзе, Донецкий и Славяносербск. Были даже попытки отбросить нашу армию с занятых позиций, велись активные боевые действия в районе Желобка. В информационное пространство вкидывалась информация как о том, что ВСУ заняли Желобок, так и о том, что "Народная милиция "ЛНР" отбила это село, которое на самом деле никому не было нужно как таковое. Сейчас оно находится под огневым контролем как врага, так и ВСУ.

В последние месяцы ситуация под Крымским нагнеталась. Участились случаи использования врагом беспилотников, которые замечали под Крымским, Трехизбенкой и так далее. Во Фрунзе заходила бронетехника (БТР-1 и даже танки).

Крымское - это едва ли не единственное место на луганском фронте, где наши позиции находятся за Северским Донцом. Впрочем, снабжение наших сил в Крымском и окрестностях осуществляется по дороге, которая находится на другом берегу реки от населенного пункта. И эта дорога полностью простреливается вражеской артиллерией. Поэтому, на луганском фронте именно позиции в Крымском выглядят достаточно рискованными с точки зрения возможности врага попытаться отбросить нашу армию и прижать ее к Северскому Донцу.

Последние события, по данным Depo.ua, произошли в направлении Донецкий - Фрунзе. ВСУ имели задачу подавить огневую точку врага, уничтожив опорный пункт боевиков, из которого постоянно ведется огонь по нашим позициям. Пока враг на этом участке фронта выстроил плотную оборону и отбросить боевиков не удалось. Кроме этого, террористы пытались выбить ВСУ с позиций в районе бывшего 31-го блокпоста. Наши так же их удержали. Впрочем, учитывая последнюю удачную операцию "Айдара", 54-й и 128-й бригады под Горловкой, все свидетельствует о том, что наша армия, не нарушая Минских договоренностей, начала постепенное движение вперед. Вполне возможно, что удастся продвинуться вперед воинам и вблизи Крымского.