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Всю наличность из Луганска вывезли в Россию – разведка
14:38 23.11.2017 |
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, из оккупированного Луганская вывезли наличные средства.
Об этом на брифинге 23 ноября заявил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"На оккупированных землях ухудшаются условия проживания местного населения. В частности, в банках и банкоматах Луганска отсутствуют наличные средства", - сказал он.
"По предварительной информации, вся наличность была вывезена на территорию РФ. Пенсионерам, которые обращаются к работникам финансовых учреждений с целью объяснения ситуации, сообщается, что средства будут отсутствовать до конца текущего года, а о причинах не сообщается", - отметил Мотузяник.
Кроме этого, по данным разведчиков, в связи с кризисом общественно-политической обстановки на территории т.н. "ЛНР" российское оккупационное командование пытается воспользоваться ситуацией для эскалации боевых действий против сил АТО.
"Командир одного из соединений т.н. 2 АК приказал подготовить ствольную артиллерию, сосредоточенную на позициях вдоль линии разграничения, к ведению огня вглубь временно оккупированной территории Луганской области с целью имитации обстрела артиллерией ВС Украины", - отметил Мотузяник.
Как известно, на этой неделе в оккупированном Луганске обострилась ситуация из-за конфликта главаря незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игоря Плотницкого с отстраненным "главой МВД ЛНР" Игорем Корнетом.
Кроме этого вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.
Сообщалось также, что в оккупированном городе не работает телевидение и радио, люди выстроились в очереди в банковские заведения и магазины.
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