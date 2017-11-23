В Украине задержали директора эстонской компании Apolineja OU по делу разработки ПО для е-декларирования

В аэропорту города Днепр в среду вечером был задержан директор эстонской компании Apolineja OU по делу о разработке программы электронного декларирования для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Как выяснила прокуратура Киевской области, бывший директор компании "Миранда" Юрий Новиков заключил договор с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), согласно которому "Миранда" обязалась разработать ПО для системы е-декларирования. Получив средства от ПРООН, Новиков с целью уклонения от уплаты налогов заключил договоры с компанией Apolineja OU, в которые сознательно внес неправдивые сведения относительно разработки ПО для системы е-декларирования", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Пресс-секретарь генпрокурора указала, что экс-руководитель ООО "Миранда" перечислил $140 тыс, полученных от ПРООН и Международной организации по миграции, на банковский счет Apolineja OU.

"В настоящее время директор эстонской компании задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Следственные действия продолжаются", - написала пресс-секретарь генпрокурора.

Как сообщалось 20 ноября, прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование в отношении экс-директора ООО "Миранда", который вывел деньги международных организаций, предоставленные на разработку программы электронного декларирования для НАПК, на подконтрольное иностранное предприятие и уклонился от уплаты налогов на сумму почти 1,5 млн грн.

Экс-директор ООО "Миранда" подозревается в совершении правонарушений по ч.2 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 (служебный подлог по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, во время досудебного расследования был установлен пособник, который способствовал экс-директору "Миранды" в совершении правонарушений; он извещен о подозрении в совершении преступлений по ч.5 ст.27 ч.3 ст.358 (пособничество лицам в подделке документов), ч.1 ст.209 (легализация доходов полученных преступным путем), ч.5 ст.27 ч.2 ст.212 (пособничество в уклонении от уплаты налогов) и ч.1 ст.366 УК.

Как сотметили в прокуратуре Киевской области, ООО "Миранда" выиграло тендер Международной организации по миграции и Программы развития ООН на разработку программного обеспечения (ПО) е-декларирования для НАПК, не имея соответствующей технической возможности, и получило средства от международных организаций. Директор "Миранды" по сговору с директором иностранной компании подделал договоры и акты выполненных работ по разработке ПО, при этом иностранная компания не выполняла никаких работ по разработке ПО, а была задействована лишь для обналичивания средств, а указанные работы осуществляли бывшие студенты и сотрудники одного из вузов столицы. При этом за разработку ПО директор ООО "Миранда" с ними не рассчитался. В результате указанных действий в госбюджет не поступили налоги на общую сумму почти 1,5 млн грн.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая с отчетом в Верховной Раде 24 мая, заявил, что посетит Эстонию по делу о выведении за границу руководителем ООО "Миранда" средств, выделенных на разработку сайта НАПК. Он сообщил, что фискальная служба проводила расследование по поводу определения победителя и исполнителя работ по созданию электронного декларирования, и выяснила, что никакого конкурса по избранию такой компании не было, ПРООН в Украине определило фирму-исполнителя за средства правительства Дании.

"Руководитель ООО "Миранда", господин Новиков поручил выполнение этих работ преподавателю киевского Политеха (Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" - ИФ), а также его студентам. Что они и сделали", - рассказал генпрокурор. "Таким образом, средства, которые были предоставлены ООО "Миранда", были выведены через фиктивные фирмы на счета в Эстонию", - добавил Ю.Луценко.

30 мая правоохранители проводили обыски в фирме "Миранда" в Киевской области.

Экс-директор общества уведомлен о подозрении в совершении правонарушений, 2 июня ему была избрана мера пресечения в виде залога в размере 934,4 тыс. грн.