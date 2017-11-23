Ползучее наступление: Какие села заняли ВСУ под Горловкой

Руслан Рудомський / Depo.ua

Как и следовало ожидать, "под шумок" бандитских разборок в Луганске украинская армия начала освобождать населенные пункты оккупированного Донбасса.

Вчера мы разбирались, какие именно села освободили Вооруженные силы Украины на Светлодарской дуге, а сегодня приходится констатировать новые победы украинских воинов под Горловкой.

Первым радостную новость сообщил волонтер проекта "Стоп террор" Семен Кабакаєв.

"Два села из серой зоны" перешли под контроль ВСУ. Если конкретнее, зашли две наши бригады, потерь нет", - написал он.

Впоследствии, преимущественно со страниц террористов "ДНР" в социальных сетях, удалось выяснить, что речь идет о селах Майское (экс-Металлист) и Гладосово, что к северу от оккупированной Горловки.

Давайте взглянем на карту, чтобы иметь наглядное представление: какие села освободили украинские воины и что это нам дает.

Как видим, освобожденные села находятся до линии разграничения, в так называемой "серой зоне". То есть юридически они были "ничейными", поэтому ВСУ их не столько освободили, сколько заняли. Кстати, рядом находится село Доломитное, которое имеет аналогичный статус: его северная часть находится под огневым контролем ВСУ, а южная контролируется боевиками "ДНР".

Также на карте видно, что на севере от Горловки есть достаточно много других занятых террористами сел и поселков городского типа, тогда как с запада почти все села находятся под контролем ВСУ и линия фронта проходит буквально по окраине города. Исключение составляют достаточно крупные села Широкая Балка и Озеряновка, которые до сих пор под контролем "ДНР", но это уже ближе к южной окраине Горловки.

Но тут надо понимать, что освобождение, например, пгт Гольмовского, абсолютно безполезное без дальнейшего продвижения вглубь Горловки, потому что сам пгт находится в низине относительно города и полностью с него простреливается. Другое дело - Бахмутка, Бондаревка и Зайцево. Чисто теоретически - их можно попробовать занять и закрепиться там, сделав плацдарм для дальнейшего просачивания в саму Горловку.

Собственно, принципиальное отличие Горловки от Светлодарской дуги заключается в том, что там от села до села - десятки километров голого поля, а здесь есть все перспективы вести "ползучее наступление" в пределах большого города, одни за другими освобождая улицы и кварталы.

Но есть и свои нюансы. Стоит вспомнить, что даже в 2014-м году, когда украинские войска освобождали буквально по городу за сутки, полноценно штурмовать Горловку никто не решился. Даже после освобождения Дебальцево и Углегорска, когда Горловка оказалась в окружении украинских войск, в город большими силами они не заходили (были лишь безуспешные попытки зачистить его силами добробатов).

Объяснение этому простое: большой химический завод "Стирол". Одного попадания в производственные цеха, склад готовой продукции или склад сырья хватило бы, чтобы вызвать экологическую катастрофу регионального масштаба.

В то же время не стоит забывать, что "Стирол"-2014 и "Стирол"-2017 - это совершенно разные заводы. Еще 8 мая 2014 года концерн "Стирол" временно приостановил производство. В частности, был полностью остановлен выпуск аммиака и его производных: карбамида, селитры и КАС. Чуть позже было полностью освобождено аммиакохранилище. Таким образом все великотоннажное производство, включающее в себя синтез и переработку аммиака, было остановлено, и по состоянию на сегодня на предприятии нет запасов аммиака и других взрывоопасных веществ.

Ну а после того, как весной 2017-го предприятие было "национализировано" "властью" "ДНР", оно почти окончательно умерло. О чем речь, когда до начала "русской весны" на "Стироле" работало 14 000 (четырнадцать тысяч) работников, а в начале августа 2017-го года Захарченко хвастался тем, что им удается на этом же заводе обеспечивать работой 500 (пятьсот) человек.

Однако изменилось не только это. Сегодня боевики в Горловке, как и в других городах, до зубов вооруженные разного рода оружием и техникой российского производства, поэтому выбить их будет еще труднее, чем это можно было сделать в 2014-м. Да и реакция России на украинскую попытку освобождения такого большого города может быть самой разной.

Кстати, похоже на то, что вчерашние освобождения прифронтовых сел - это такая себе разведка боем со стороны ВСУ, основная цель которой - не столько освобожденные села, сколько реакция России на этот процесс. Поэтому не исключено, что если в этот раз "Северный ветер" не подует и Москва вновь не вмешается в ситуацию своими танками, как это было в 2014-2015 годах, то вчерашние события на Светлодарской дуге и под Горловкой станут началом крупной операции по освобождению Донбасса. И Горловка в таком случае может стать одним из первых городов, в который войдут украинские воины-освободители. Тем более, что предпосылки для этого есть и мы их не так давно расписывали.