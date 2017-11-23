Кабмин утвердил введение единого окна на таможне с февраля 2018

Кабинет Министров утвердил введение "единого окна" на таможне с февраля 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передают Українські Новини.

По предложению Министерства финансов 22 ноября правительство одобрило решение о введении с 1 февраля 2018 обязательности использования предприятиями и госорганами информационной системы "единое окно".

После введения на украинских таможнях эксперимента "единого окна" с 1 августа 2016 Минфин осуществлял постоянный контроль за его функционированием и постепенно увеличивал возможности для бизнеса воспользоваться этой упрощенной системой таможенного оформления.

Для дальнейшего развития и функционирования системы информационного обмена "единое окно" Минфин разработал изменения в постановление Кабмина "Некоторые вопросы реализации принципа "единого окна" при осуществлении таможенного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического и других видов государственного контроля".

В частности, предусматривается ряд изменений в функционирование информационного обмена по принципу "единого окна".

Распространение действия "единого окна" будет на операции по перемещению товаров в абсолютно всех таможенных режимах (пока это только импорт и экспорт), а также на перемещение товаров по периодической таможенной декларации и предварительным декларациям, которые содержат полный объем данных (пока только на ограниченное круг таможенных деклараций при импорте и экспорте).

Также предусматривается уменьшение количества сканируемых документов путем предоставления контролирующим органам необходимых сведений, которые имеются в предыдущей декларации; сокращение времени, в течение которого контролирующими органами может быть назначен досмотр товаров с 24 до 12 рабочих часов; уменьшение предельного срока принятия решения контролирующими органами в отношении товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Украины, с 24-х до 4-х часов.

Кроме того, Минфин вводит в контролирующих органах проведения ежемесячного мониторинга применения "единого окна", а также начинает практику проведения семинаров в регионах Украины, где будут изучаться проблемные вопросы в работе механизма "единого окна".

Как сообщали Українські Новини, в начале августа прошлого года ГФС запустила электронную систему обмена данными "Единое окно".

Данная система интегрирует информационные системы всех служб, теперь контролирующие органы обязаны работать только через нее.

"Единое окно" предусматривает осуществление всех видов контроля с помощью ИТ-системы таможни.