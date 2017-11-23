Финансовые новости
- |
- 23.11.17
- |
- 01:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин утвердил введение единого окна на таможне с февраля 2018
15:46 22.11.2017 |
Кабинет Министров утвердил введение "единого окна" на таможне с февраля 2018 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передают Українські Новини.
По предложению Министерства финансов 22 ноября правительство одобрило решение о введении с 1 февраля 2018 обязательности использования предприятиями и госорганами информационной системы "единое окно".
После введения на украинских таможнях эксперимента "единого окна" с 1 августа 2016 Минфин осуществлял постоянный контроль за его функционированием и постепенно увеличивал возможности для бизнеса воспользоваться этой упрощенной системой таможенного оформления.
Для дальнейшего развития и функционирования системы информационного обмена "единое окно" Минфин разработал изменения в постановление Кабмина "Некоторые вопросы реализации принципа "единого окна" при осуществлении таможенного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического и других видов государственного контроля".
В частности, предусматривается ряд изменений в функционирование информационного обмена по принципу "единого окна".
Распространение действия "единого окна" будет на операции по перемещению товаров в абсолютно всех таможенных режимах (пока это только импорт и экспорт), а также на перемещение товаров по периодической таможенной декларации и предварительным декларациям, которые содержат полный объем данных (пока только на ограниченное круг таможенных деклараций при импорте и экспорте).
Также предусматривается уменьшение количества сканируемых документов путем предоставления контролирующим органам необходимых сведений, которые имеются в предыдущей декларации; сокращение времени, в течение которого контролирующими органами может быть назначен досмотр товаров с 24 до 12 рабочих часов; уменьшение предельного срока принятия решения контролирующими органами в отношении товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Украины, с 24-х до 4-х часов.
Кроме того, Минфин вводит в контролирующих органах проведения ежемесячного мониторинга применения "единого окна", а также начинает практику проведения семинаров в регионах Украины, где будут изучаться проблемные вопросы в работе механизма "единого окна".
Как сообщали Українські Новини, в начале августа прошлого года ГФС запустила электронную систему обмена данными "Единое окно".
Данная система интегрирует информационные системы всех служб, теперь контролирующие органы обязаны работать только через нее.
"Единое окно" предусматривает осуществление всех видов контроля с помощью ИТ-системы таможни.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Напор покупателей на межбанке 22 ноября был настолько большим, что доллар вышел продавать Нацбанк
ТОП-НОВОСТИ
|Кто поставит точку в недоперевороте в ЛНР
|Антикоррупционный Уроборос. Что полезного в конфликте между Сытником и Корчак
|Ползучее наступление: Какие села освободили ВСУ на Светлодарской дуге
|Кабмин принял решение о борьбе с теневым рынком топлива
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин предусмотрел проверку состояния арендованного земучастка сельхозназначения в типовом договоре аренды земли
|Кабмин ввел обязательный гарантийный взнос для участников конкурса по аренде госимущества
|Менты Корнета захватили прокуратуру ЛНР. Арестовано более 20 человек
|ГФС изменила критерии оценки степени рисков для остановки регистрации налоговых накладных
|Судьба канцлера Германии в руках федерального президента?
|Черная пятница: пять особенностей в Украине
|Доллар на межбанке дорожает из-за американского праздника и НДС
Это интересно
|Первый искусственный метеоритный дождь случится в 2019 году
|Google намерен фильтровать российскую пропаганду
|Умение лгать, говоря правду - куда оно ведет мир
|Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
|Alibaba купит долю в сети китайских гипермаркетов Sun Art Retail Group за $2,9 млрд
|Испарительная камера в системе охлаждения смартфонов может появиться в 2019 году
|Наркоман, алкоголик, убийца, IT-бизнесмен? Как начиналась история создателя антивируса McAfee. И закончилась