Кабмин предусмотрел проверку состояния арендованного земучастка сельхозназначения в типовом договоре аренды земли

Кабинет Министров предусмотрел проверку состояния арендованного земельного участка сельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности не реже одного раза на три года в типовом договоре аренды земли.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Согласно ему, в случае передачи в аренду земучастка сельхозназначения государственной или коммунальной собственности включается право арендодателя требовать от арендатора сохранения плодородности почв, путем проверки не реже одного раза на три года состояния арендованного земучастка на соответствие показателям его агрохимического паспорта.

Целью данного проекта является усовершенствование механизма управления в сфере использования и охраны земель, сохранения и восстановления плодородности почв при пользовании земучастками на условиях аренды.

Также документом предусматривается возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае ухудшения качества почвенного покрова и других полезных свойств арендованного земучастка или привидение его в непригодное для пользования по назначению состояние.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Президент Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий срок аренды земельных участков не менее 10 лет для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства, которые являются участками мелиорируемых земель и на которых проводится гидротехническая мелиорация.