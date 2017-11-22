Кабмин ввел обязательный гарантийный взнос для участников конкурса по аренде госимущества

Кабинет Министров ввел обязательный гарантийный взнос для участников конкурса по аренде государственного имущества.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, текстом которой располагают Українські Новини, предлагается внедрить гарантийный взнос для всех участников конкурса, который после проведения данного конкурса будет им возвращен, а победителю он будет засчитан в счет будущих платежей по арендной плате.

При этом недобросовестным участникам (нарушившим условия конкурса) гарантийный взнос не будет возвращен и будет направлен в государственный бюджет.

Например, в случае если участник конкурса отозвал материалы после последнего дня срока, отведенного для их подачи, гарантийный взнос не возвращается.

Также гарантийный взнос не будет возвращен в случае нарушения победителем условий конкурса.

Размер гарантийного взноса - шесть стартовых арендных плат.

Как сообщали Українські Новини, в октябре Министерство юстиции зарегистрировало приказ Фонда государственного имущества (ФГИ), который предусматривает участие нерезидентов в аренде объектов, находящихся в управлении фонда.

В январе-октябре ФГИ перечислил в государственный бюджет 843,469 млн гривен от аренды госимущества.