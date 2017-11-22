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Кабмин ввел обязательный гарантийный взнос для участников конкурса по аренде госимущества
13:22 22.11.2017 |
Кабинет Министров ввел обязательный гарантийный взнос для участников конкурса по аренде государственного имущества.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, передают Українські Новини.
Согласно пояснительной записке, текстом которой располагают Українські Новини, предлагается внедрить гарантийный взнос для всех участников конкурса, который после проведения данного конкурса будет им возвращен, а победителю он будет засчитан в счет будущих платежей по арендной плате.
При этом недобросовестным участникам (нарушившим условия конкурса) гарантийный взнос не будет возвращен и будет направлен в государственный бюджет.
Например, в случае если участник конкурса отозвал материалы после последнего дня срока, отведенного для их подачи, гарантийный взнос не возвращается.
Также гарантийный взнос не будет возвращен в случае нарушения победителем условий конкурса.
Размер гарантийного взноса - шесть стартовых арендных плат.
Как сообщали Українські Новини, в октябре Министерство юстиции зарегистрировало приказ Фонда государственного имущества (ФГИ), который предусматривает участие нерезидентов в аренде объектов, находящихся в управлении фонда.
В январе-октябре ФГИ перечислил в государственный бюджет 843,469 млн гривен от аренды госимущества.
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