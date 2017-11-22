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Менты Корнета захватили прокуратуру ЛНР. Арестовано более 20 человек
12:42 22.11.2017 |
В оккупированном Луганске противостояние между главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и "министром" МВД" Игорем Корнетом перешло в горячую стадию.
Как сообщают российские СМИ, здание "генпрокуратуры" "ЛНР" захватили вооруженные люди Корнета, передает Depo.ua.
Как пишет сайт "Руссская весна" в Луганске, в здание вошли около 200 вооруженных людей "МВД" "ЛНР".
"МВД" арестовало всех сотрудников "прокуратуры "ЛНР".
"Аресту подверглись более 20 человек, включая главного "прокурора", военного прокурора и их заместителей. Людей собрали в здании "народного совета" ЛНР". В настоящее время это здание заблокировано и используется "МВД" ЛНР" в своих целях", - сообщает "Новая газета".
По ее данным, сотрудники "прокуратуры" были арестованы после того, как Корнет предложил Плотницкому отдать ему главного "прокурора", военного "прокурора" и их заместителей.
Кроме этого, Плотницкий отказался отдать Корнету по его требованию руководителя "администрации "ЛНР" Ирину Тейцман, начальника службы правительственной безопасности "МВД ЛНР" Евгения Селиверстова и главу ГТРК "ЛНР" Анастасию Шуркаеву.
21 ноября Корнет обвинил этих лиц в диверсионной и разведывательной деятельности в пользу Украины.
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