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Спецоперация украинских сил: На Светлодарской дуге освобождены от "ДНР" несколько поселков
12:28 22.11.2017 |
Украинские силы провели спецоперацию на Светлодарской дуге в результате которой были освобождены от "ДНР" несколько поселков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный волонтер Юрий Мысягин, передает Depo.ua.
По его словам, военные различных подразделений 54-й бригады и 24-го батальона "Айдар" были вынуждены спланировать и провести военную операцию на Светлодарской дуге.
Мысягин отметил, что такое решение принято из-за систематических провокаций и обстрелов наших позиций на Светлодарской дуге из запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения - минометов 82-го и 120-го калибра, ствольной артиллерии 122-го калибра и "Град".
"В результате внезапных военных действий наших подразделений были освобождены несколько поселков, жители которых встречали нашу пехоту как освободителей, также были взяты под наш контроль несколько стратегических высот", - написал Мысягин.
"В результате этой операции у нас появились новые позиции размером в несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились", - добавил он.
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