Украинские силы провели спецоперацию на Светлодарской дуге в результате которой были освобождены от "ДНР" несколько поселков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный волонтер Юрий Мысягин, передает Depo.ua.

По его словам, военные различных подразделений 54-й бригады и 24-го батальона "Айдар" были вынуждены спланировать и провести военную операцию на Светлодарской дуге.

Мысягин отметил, что такое решение принято из-за систематических провокаций и обстрелов наших позиций на Светлодарской дуге из запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения - минометов 82-го и 120-го калибра, ствольной артиллерии 122-го калибра и "Град".

"В результате внезапных военных действий наших подразделений были освобождены несколько поселков, жители которых встречали нашу пехоту как освободителей, также были взяты под наш контроль несколько стратегических высот", - написал Мысягин.

"В результате этой операции у нас появились новые позиции размером в несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились", - добавил он.