ГФС изменила критерии оценки степени рисков для остановки регистрации налоговых накладных

Государственная фискальная служба изменила критерии оценки степени рисков для остановки регистрации налоговых накладных.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

Сообщается, что 17 ноября вступили в силу изменения в критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (приказ Министерства финансов №926).

В соответствии с изменениями вводится автоматическое принятие таблицы плательщика для предприятий с налоговой нагрузкой более 2% и градация уровня рискового товара в зависимости от налоговой нагрузки.

Под градацией уровня рискового товара имеется в виду, что в зависимости от налоговой нагрузки плательщики имеют соответствующий процентный уровень рискового товара.

То есть при увеличении значения налоговой нагрузки уровень рискового товара также увеличивается.

Например, если у налогоплательщика значение налоговой нагрузки составляет 0,03, то его допустимый процентный уровень рискового товара должен быть не более 75%,

Для налогоплательщика с налоговой нагрузкой 0,01 такой допустимый уровень составляет не более 40%.

В случае превышения процентного уровня рискового товара налоговая накладная попадает в зону риска и, как результат, ее регистрация может быть остановлена в соответствии с требованиями пункта 201.16 статьи 201 раздела V Налогового кодекса.

Приказом также предусмотрена остановка регистрации расчетов корректировки на изменение стоимости товаров более чем в два раза и/или изменение номенклатуры товаров/услуг.

Такие изменения значительно уменьшат количество остановленных налоговых накладных добросовестным налогоплательщикам и исключат регистрацию схемного кредита за счет манипуляции с товарами.

Всего с начала работы системы мониторинга рисков и блокировки накладных в едином реестре налоговых накладных по состоянию на 20 ноября зарегистрировано почти 94,9 млн гривен налоговых накладных/расчетов корректировки на сумму НДС свыше 557,6 млрд гривен.

За период работы системы мониторинга рисков и блокировки накладных остановлена регистрация 515,5 тыс. налоговых накладных/расчетов корректировки на сумму 11,2 млрд гривен.

Это составляет 0,54% от общего количества налоговых накладных/расчетов корректировки, которые регистрировались.

По состоянию на 20 ноября комиссия ГФС по результатам рассмотрения сообщений с подтверждением реальности проведенных операций по остановленным налоговым накладным уже приняла решения по 203,4 тыс. документов.

Так, положительные решения вынесены по более 164 тыс. налоговых накладных, отказано в регистрации - 39,4 тыс.

Как сообщали Українські Новини, 1 июля ГФС запустила электронную систему управления рисками при администрировании НДС, которая автоматически останавливает регистрацию рисковых налоговых накладных.