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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Судьба канцлера Германии в руках федерального президента?

10:24 22.11.2017 |

Мир

 

После провала предварительных консультаций о формировании новой правящей коалиции с участием консерваторов, либералов и "зеленых" у Ангелы Меркель (Angela Merkel), продолжающей исполнять обязанности канцлера, есть теперь только одна возможность создать правительство парламентского большинства - с социал-демократами. Но лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отказываются возобновить существовавший до выборов 24 сентября правительственный союз с консерваторами.

Остаются два варианта: либо перевыборы, либо правительство меньшинства. И в том, и в другом случае ключевая роль оказывается у федерального президента. Этот пост в настоящее время занимает бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Звездный час президента Германии

В обычное время у главы немецкого государства нет властных полномочий. Президент, обязанный быть надпартийным, выполняет главным образом репрезентативные функции, подписывает принятые парламентом законы, ездит по миру с визитами и произносит речи. Желательно умные, но не очень скучные. А еще он принимает отставки и вводит в должность канцлера и министров. Но это - чистая формальность. До этого канцлера абсолютным большинством голосов - по предложению президента - избирает бундестаг.

За все почти 70 лет существования Федеративной республики такое голосование всякий раз проводилось после того, как представитель партии, набравшей больше всего голосов на выборах, достигал договоренности о формировании правительства с кем-то из былых соперников, что и обеспечивало ему парламентское большинство. Соответственно, и президент предлагал бундестагу именно такую кандидатуру на пост главы правительства.

Есть только один предусмотренный немецкой конституцией момент, когда федеральный президент меняет свою роль с формальной и репрезентативной на политически созидательную - когда кандидату в канцлеры грозит неизбрание в бундестаге. И этот момент наступил.

За два месяца, прошедших после парламентских выборов, Ангела Меркель так и не сумела договориться с потенциальными партнерами по будущей правящей коалиции. Значит, парламентского большинства у нее нет, поэтому нет шансов снова быть избранной канцлером. В такой ситуации - уникальной в истории ФРГ - именно президенту неожиданно досталась задача найти выход из политического кризиса.

Как распустить бундестаг

С точки зрения представленных в парламенте партий, самый предпочтительный выход - новые выборы. Для этого, однако, надо распустить только что сформированный бундестаг 19-го созыва. Сами депутаты такого права не имеют, оно есть только у президента. Но чтобы воспользоваться им, глава государства, как того требует конституция, обязан дождаться неизбрания канцлера абсолютным большинством депутатов. То есть, Штайнмайер должен вначале предложить им кандидатуру Меркель, которая ожидаемо не получает в двух турах более половины голосов.

Затем - еще один этап. В течение двух недель у депутатов есть возможность найти альтернативного кандидата в канцлеры и проголосовать за него абсолютным большинством - в первом или втором туре. В третьем достаточно простого большинства. И вот тогда в течение 7 дней президент должен решить: назначить такого кандидата канцлером или распустить бундестаг.

Первый вариант означал бы фактическое приведение к власти правительства меньшинства, второй - досрочные парламентские выборы. Оба сопряжены с изрядными политическими рисками. Ни один из предшественников Штайнмайера ни разу не оказывался перед таким выбором. К какому из этих двух вариантов склоняется действующий президент?

Идите, канцлер Меркель, формируйте правительство!

Многие в Германии ожидали ответа на этот вопрос после визита Ангелы Меркель во дворец Bellevue в понедельник, 20 ноября. Штайнмайер выбрал третий вариант. В коротком заявлении после беседы с Меркель он в весьма резкой форме раскритиковал неспособность представленных в бундестаге партий договориться о создании правительственной коалиции.

"Тот, кто во время выборов стремится к политической ответственности, не должен увиливать, когда она оказывается у него в руках", - подчеркнул глава государства. Мандат, полученный от избирателей на формирование правительства, считает Штайнмайер, нельзя просто так взять и им вернуть, голосуйте, мол, еще раз.

 

Фактически Штайнмайер возобновил данное ранее Меркель - пусть и формальное - поручение сформировать дееспособное правительство. Он и сам намерен этому содействовать. "В ближайшие дни, - пообещал президент, - я буду беседовать с председателями партий, участвовавших в прежних предварительных консультациях, но и с руководителями тех, чьи программные установки содержат точки соприкосновения, не исключающие создание коалиции". С впервые прошедшими в бундестаг правыми популистами из "Альтернативы для Германии" ни президент, ни другие парламентские партии никакого дела иметь не желают.

Штайнмайер и политическая кухня Берлина

Во вторник, 21 ноября, Штайнмайер провел беседы с лидерами "зеленых" и либералов, а 23 ноября он намерен встретиться и с председателем СДПГ. Если у кого и есть шанс переубедить упрямого председателя социал-демократов Мартина Шульца (Martin Schulz) или лидеров партий, не сумевших договориться во время предварительных консультаций, то именно у президента ФРГ.

Штайнмайер - искусный политик и дипломат, знающий - в отличие от многих своих предшественников - берлинскую политическую кухню как свою собственную. Он руководил администрацией федерального канцлера, возглавлял парламентскую фракцию социал-демократов, сам был кандидатом в канцлеры от СДПГ, а на посту министра иностранных дел приобрел немалый опыт поиска компромиссных решений, например, на переговорах в "нормандском формате".

С выдвижением социал-демократа Штайнмайера на пост федерального президента Ангела Меркель согласилась весной этого года, скорее, вынужденно, не сумев подыскать достойного консервативного кандидата. Теперь берлинские журналисты называют не лишенной иронии ситуацию, в которой именно от Штайнмайера, в свое время проигравшего Меркель на парламентских выборах, во многом зависит, останется ли она еще на четыре года канцлером или нет.
По материалам: Deutsche Welle
 

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