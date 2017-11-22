В Ницце задержали российского сенатора Керимова

Российские дипломаты во Франции добиваются немедленного освобождения сенатора Сулеймана Керимова, задержанного ранее в Ницце, сообщили "Интерфаксу" в посольстве России в Париже.

"В настоящее время российские загранучреждения во Франции находятся в постоянном контакте с французскими властями и добиваются от них немедленного освобождения Керимова", - сказала пресс-атташе российского посольства Анна Слычкова.

Она сообщила, что "поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан прибывший из Москвы член Совета Федерации С.Керимов, который затем был доставлен в полицейский участок".

"После поступления информации о произошедшем сотрудники консульства РФ в Марселе прибыли немедленно в аэропорт, установили контакты с полицией и добились встречи с Керимовым, которая прошла в полицейском участке Ниццы в ночь на 21 ноября", - заявила А.Слычкова.

С.Керимов был задержан французской полицией в Ницце по делу об уклонению от уплаты налогов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на французскую прокуратуру.

51-летний Керимов с 2008 года представляет в Совете Федерации Дагестан, откуда он родом. Бизнесмен долгое время был хозяином махачкалинского "Анжи".

В рейтинге миллиардеров российского Forbes за 2017 год Керимов занимает 21 место, его состояние журнал оценивает в 6,3 млрд долларов. Семье Керимовых принадлежит 82,44% акций компании "Полюс", международный аэропорт Махачкалы.

В марте СМИ сообщали, что на вилле во Франции, предположительно принадлежащей Керимову, прошел обыск.