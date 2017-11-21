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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Корнет Плотницкий: Когда начнется гражданская война в ЛНР

19:48 21.11.2017 |

Политика

 Жеведь / Depo.ua

Противостояние между "главой ЛНР" Игорем Плотницким и "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом не могло длиться вечно и подходит к логическому завершению.

В понедельник, 20 ноября 2017 г., решением суда "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет был отстранен от занимаемой должности. Об этом на заседании "народного совета" сообщил "генеральный прокурор ЛНР" Виталий Подобрый. Раньше Подобрый работал заместителем Корнета в "МВД ЛНР", и считалось, что его назначение прокурором поможет увеличить влияние представителям "силового блока ЛНР" - Корнету и Пасечнику. Однако в итоге Подобрый оказался на стороне Плотницкого и сыграл одну из ключевых ролей в отстранении Корнета.

Сразу было понятно, что фээсбешники постараются отыграть ситуацию в свою пользу. И уже во вторник Корнет снова заявил о себе: под "управление МВД" в Луганске подогнали БТР, здание окружили вооруженные люди, некоторые - с ручными гранатометами. По горячим следам Корнет сделал громкое заявление, в котором обвинил ближайшее окружение Плотницкого в инсценировке переворота и убийстве "экс-премьера ЛНР" Геннадия Цыпкалова. При этом заверил, что виновные арестованы и с "главой республики" все согласовано.

Позднее свое заявление выдал и Плотницкий. По его словам, Корнет по-прежнему отстранен, ситуация под контролем и скоро все разрешится.

Чтобы понять, что же происходит и каковы дальнейшие шансы действующих лиц остаться не только в живых, но и у руля недореспублики, важно вспомнить историю конфликта в деталях.

Стороны конфликта

Сферы влияния в ЛНР четко поделены между различными российскими кураторами. Так, за политические вопросы отвечает помощник президента РФ Владислав Сурков. В его орбите влияния - "глава ЛНР" Игорь Плотницкий, "Народный Совет ЛНР" и весь чиновничий аппарат.

Силовой блок "республики", куда вошли "глава МГБ" Леонид Пасечник и "глава МВД" Игорь Корнет, контролирует ФСБ РФ. Кураторством "фээсбешного" блока занимается генерал-полковник ФСБ РФ Сергей Беседа.

И третий блок - это кадровые российские военные. Они занимаются непосредственно так называемой "Народной милицией ЛНР", которая фактически является военным подразделением. Согласно данным военной разведки Украины главнокомандующим "народной милиции ЛНР" является Евгений Никифоров, генерал-майор ВС РФ.

Суть конфликта

История конфликта Плотницкого с Пасечником началась еще в 2015 г., во время перераспределения влияния на нефтяную продукцию "республики". Так, в октябре 2015-го был арестован "министр топлива и энергетики ЛНР" Дмитрий Лямин. В ответ "глава ЛНР" временно отстранил от должности главу "МГБ ЛНР" Леонида Пасечника, который вместе с еще одним силовым "министром", Игорем Корнетом, и организовал арест и дальнейшее избиение Лямина. За "силовиков" вступились главы "Совмина" Геннадий Цыпкалов и "народного совета" Алексей Карякин, а также некоторые "мэры городов". Тогда конфликт, не без вмешательства кураторов, удалось уладить - Пасечник и Корнет вернулись на свои должности, а вот Цыпкалов и Карякин как раз своих должностей лишились.

Противоречия усугубились летом 2016 г., когда произошла попытка взорвать Плотницкого. После этого Игорь Венедиктович объявил о готовящемся перевороте, обвинил в бездействии "МГБ" и начал "закручивать гайки в республике". Были арестованы экс-глава "Совмина" Геннадий Цыпкалов (погиб при неизвестных обстоятельствах) и один из руководителей "Народной милиции ЛНР" - Виталий Киселев (до сих пор под следствием), бежал в Россию экс-глава "народного совета" Алексей Карякин.

Конфликт разгорелся с новой силой через год, 21 октября 2017 г.: на расширенном заседании "Народного Совета ЛНР" Игорю Корнету было предъявлено несколько обвинений, среди которых - незаконное завладение чужим имуществом. В свою очередь Корнет 5 ноября записал видеообращение, в котором рассказал об успехах подотчетного ведомства и намекнул, что Игорь Плотницкий и близкие ему депутаты "Народного Совета" являются "украинской пятой колонной".

Плотницкий "пятую колонну" припомнил совсем скоро: 9 ноября, в канун Дня работника внутренних дел, "глава ЛНР" лично прибыл выселять министра Корнета из дома, принадлежащего Нине Хмелевцовой, теще покойного народного депутата Украины от Партии регионов Валерия Букаева. 10 ноября в "Народном Совете ЛНР" прозвучали призывы к отставке министра. В тот же день Игорь Плотницкий в своем общении с журналистами заявил о том, что Игорь Корнет "устал и должен уйти".

Ответ Корнета

Несмотря на все усилия Корнета и его кураторов, им не удалось обернуть ситуацию в свою пользу. Не помогли ни информация про отжатое Плотницким жилье, ни работа "главы администрации ЛНР" Ирины Тайцман на губернатора Луганщины Владимира Пристюка, ни вбросы о причастности Санкина (депутата, заявившего про отжатое жилье Корнета) к украинским спецслужбам.

В поддержку Корнета фээсбэшные кураторы вытащили из забвения скрывающихся в России боевиков первой волны - Карякина и Гайдея (Рима). Корнета поддержали и другие "идейные новороссы", обвинявшие Плотницкого в предательстве идей "русской весны". Но в итоге все их старания оказались тщетными.

Прогнозы

Противостояние Плотницкого и Корнета стоит рассматривать в более широком смысле, с учетом тех, кто стоит за их спинами. Нужно отметить, что подобные процессы происходят не только на оккупированных Москвой украинских территориях, но и в различных регионах России. Так, главам субъектов федерации в последнее время все чаще приходиться вступать в открытое противостояние с контролирующими их "силовиками".
Поэтому конфликт между Плотницким и Корнетом можно рассматривать как противостояние "голубей" и "ястребов" в российском истеблишменте. И Москва в этой схватке, видимо, все же поддержит Плотницкого, который в данном случае как раз выступает "голубем" Минских соглашений.

В связи с этим можно отметить нежелание Кремля излишней радикализации ситуации в ЛНР и, соответственно, в ДНР тоже. Особенно если учесть предстоящие в марте 2018 г. президентские выборы в РФ. Поэтому на смену руководства в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Тем не менее конфликт не прошел бесследно для Плотницкого и нанес ему большие репутационные потери. В первую очередь перед московскими кураторами, которые, возможно, дали ему последний шанс. Что же касается Корнета, хоть на данном этапе у него и появился шанс поставить противника на место, однако эта победа в скором времени может оказаться для него пирровой.

Развязка близка, и очень скоро мы узнаем, кто поставит последнюю точку в этом конфликте. При ближайшем рассмотрении можно спрогнозировать четыре варианта развития дальнейших событий.

Первый - это временное перемирие. Корнет останется на своем посту на время, пока вся шумиха не уляжется. В это же время фээсбэшные кураторы сделают все, чтобы как можно сильнее ударить по "главе ЛНР". Поэтому стоит ожидать очередную порцию компромата на Плотницкого и его окружение. И скорее всего, первой под раздачу попадет генеральный директор "ГТРК ЛНР" Анастасия Шуркаева и "глава администрации ЛНР" Ирина Тайцман, которая, поговаривают, имеет тесные отношения с Игорем Венедиктовичем. И не только в делах республики.

Однако этот вариант хоть и снимет напряжение на определенное время, но не устроит ни одну из конфликтующих сторон внутри "республики". И его стоит рассматривать как бесперспективный или временный.

Второй вариант - Корнету дадут возможность уехать в ДНР или Россию, заменив его более компромиссной кандидатурой. Тогда Плотницкий сможет праздновать победу. Из открытых врагов Игоря Венедиктовича останется только "глава МГБ" Леонид Пасечник (последний из сепаратистов первой волны), и именно он, скорей всего, станет целью номер один для Плотницкого, чтобы сосредоточить полноту власти в своих руках.

Третий - открытая ликвидация Корнета и отстрел его сподвижников. Такой вариант может быть, если Корнет готов бороться "до последнего патрона", и события вокруг здания "МВД ЛНР" говорят в подтверждение этой версии. К тому же Плотницкому не привыкать убирать врагов в открытую. Можно вспомнить, как 1 января 2015 г. был устранен руководитель "ГРБ" Бэтмен Александр Беднов, который имел открытый конфликт с Плотницким и не захотел уступать. По заявлению "прокуратуры ЛНР", Беднов оказал им сопротивление и был ликвидирован. Возможно, такая же участь уготовлена и Корнету.

Наконец, четвертый вариант - Корнет при помощи российских сил сможет совершить "переворот" и свергнуть Плотницкого. В пользу этой версии играют слова Семена Кабакаева о том, что часть батальонов и подразделений поддерживает Корнета и готовы применить оружие, чтобы противостоять людям Плотницкого. Впрочем, такой радикальный вариант все же менее реалистичный, чем предыдущий, так как такими действиями Кремль полностью себя дискредитирует.
 

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01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

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23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

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